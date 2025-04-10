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電信三雄股價收復失土 台灣大、遠傳強彈

2025/4/10 14:52
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（中央社記者江明晏台北10日電）美國總統川普宣布，高額對等關稅暫緩實施90天，台股近4個交易日從重挫到飆漲，大洗三溫暖，相對抗跌的電信股在今天強勢反彈下已收復本週跌點，中華電信今天攻高129.5元已接近波段高點130元，遠傳股價強彈逾6%，台灣大收盤價更高於股災前價位。

美國總統川普對多國祭出的對等關稅今天凌晨開始實施，但他下午宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

台股在清明連假過後，經歷3天重挫的史詩級股災，不少指標龍頭股連吞3根跌停；而具防禦型概念的電信三雄則成為市場資金的避風港，在本週一下挫後，近日呈現抗跌特性，股價並於今天迅速回到股災前的水準。

電信三雄向來被視為股性平穩的「牛皮股」，近期股價罕見大洗三溫暖。中華電2日股價收在130元的波段高點，但7日股價一度下探122元，近日在股災中吸引保守資金轉進，股價持穩，今天高點已觸及129.5元，接近股災前波段高點，今天終場收在127元。

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遠傳2日收在92.7元，7日股價下殺83.5元，今天高點已至94.5元，高低點漲幅達13%；遠傳今天股價大漲逾6%，收在91.9元。

台灣大股價2日收在116元，7日下殺至109元，今天股價反彈收在119元，單日漲幅逾3%，股價更高於連假前116元價位。（編輯：張良知）1140410

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