川普關稅急轉彎 股匯狂歡新台幣勁揚1.34角站回32元

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國對等關稅急轉彎，金融市場群起狂歡，美股大漲，台股跟進反攻，創史上最大漲點，激勵新台幣兌美元勁揚，盤中一度升破2角，收盤收在32.868元，勁揚1.34角，改寫逾1個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.775億美元的巨量。

美國總統川普9日宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅，消息一出激勵美股飆漲，連日重挫的台股今天跟著強力反彈，終場暴漲1608.27點，大幅改寫台股收盤漲跌紀錄，終場收在19000.03點。

對等關稅宣布以來，台灣股匯走勢脫鉤，台股深陷關稅利空，持續暴跌，新台幣匯率則是逆勢走揚，匯價連5升，累計升值3.28角。不過外匯交易員表示，對等關稅威力太大，前幾日新台幣匯率走升，原因與市場調節部位有關，投資人不敢貿然押注，熱錢流出的賣壓仍在，新台幣未脫離貶值陰霾。

外匯交易員指出，沒想到對等關稅「超展開」，尤其川普還發布貼文，直指「現在是買進好時機」，引發股市史詩級暴漲，台股跟著強力反彈，金融市場悲觀情緒暫時淡化，熱錢大舉湧入，帶動新台幣展現強勁升勢。

新台幣兌美元今天開盤直接站上32元，開盤價為32.96元，隨著台股跳空開高，盤中最高升抵32.792元、狂漲2.1角，終場收在32.868元，強勢重返32元。

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隨著關稅政策急轉彎，國際股市普遍大漲，匯市也多正面表態。根據央行統計，美元指數今天下跌0.19%，主要亞幣多走揚，人民幣小升0.08%，新台幣升值0.41%，新加坡幣上漲0.57%，韓元強彈1.16%，日圓漲多拉回，下跌0.51%。

不過央行總裁楊金龍今天於立法院備詢時，被問及股匯走勢時表示，金融市場很顧忌不確定性，關稅雖有3個月緩衝，最終結果如何還不清楚，有時候會往上，一有風吹草動又下跌，「整個市場還是會籠罩不確定性」。（編輯：林淑媛）1140410