路透：台積電晶片流向華為 美國商務部可能開罰332億元

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）路透社引述兩位知情人士說法指出，台積電可能面臨10億美元（約新台幣332億元）或更高的罰款，以解決美國商務部在台積電晶片出現在中國電信巨頭華為人工智慧（AI）處理器的調查。

因未獲授權公開發言而要求匿名的消息人士告訴路透社，美國商務部這段時間都在調查台積電替中國晶片設計公司「算能科技」（Sophgo）製造的晶片，是如何流入華為。算能科技所用的台積電晶片，與在華為高階「昇騰 910B」AI處理器內發現的晶片吻合。

消息人士表示，罰款金額可能超過10億美元，是因為美國出口管制條例規範明定，可對違規交易處以該交易金額最高兩倍的罰款。

持續追蹤中國AI領域發展的美國維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）蘭德公司（RAND）技術安全與政策中心研究員海姆（Lennart Heim）說，台積電近年來生產的晶片中，設計與算能科技訂單吻合且最終可能流入華為的成品，數量直逼300萬顆。

海姆表示，基於這款晶片是設計用來應用於AI領域，台積電不應該為總部位在中國的企業供貨，特別是這些晶片有著被轉移到諸如華為這類黑名單實體手中的風險。

路透社無法確定川普政府將如何處理台積電的問題，也無法確定此事何時能獲得解決。

美國商務部發言人婉拒置評。台積電發言人在聲明中表示，公司始終遵守法律規範，且自2020年9月中以來就停止供貨給華為，目前正全力配合美國商務部的調查。

美國商務部尚未對台積電採取公開行動，但通常來說，美國商務部會向涉嫌違規的企業寄發「提議指控信」（proposed charging letter），並在信中列出涉嫌違規的時間、金額及民事罰款計算方式，並給企業30天期限做出回應。

台積電是去年秋天成為密切觀察對象，因為加拿大科技研究公司TechInsights拆解華為的昇騰910B處理器，發現其中有一顆台積電製造的晶片。

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台積電隨後暫停向算能科技出貨。路透社曾報導，美國商務部去年11月要求台積電停止向中國客戶供應更多可用於AI應用的7奈米或更先進設計的尖端晶片。

算能科技去年10月否認與華為有任何業務關係，但於今年1月被列入與華為相同的黑名單，受到美國出口管制。路透社無法與算能科技取得聯繫或取得置評。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140409