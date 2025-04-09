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路透：台積電遭美國商務部調查 若違反晶片管制罰款逾332億

2025/4/9 09:26（4/9 09:46 更新）
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圖為台積電美國廠位於亞利桑那州鳳凰城的建築物外觀。（中央社檔案照片）
圖為台積電美國廠位於亞利桑那州鳳凰城的建築物外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）路透社今天獨家報導指出，2名知情人士透露，正接受美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電，可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款（約新台幣332億元）。

美國商務部發言人婉拒置評。台積電發言人在聲明中表示，公司始終遵守法律規範，且自2020年9月中以來就停止供貨給華為，目前正全力配合美國商務部的調查。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140409

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