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傳華為繞道買7奈米晶片 台積電：已主動與美商務部溝通

2025/4/18 16:58（4/18 17:08 更新）
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台積電Logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹18日電）外媒報導，華為透過白手套算能科技向台積電購買7奈米晶片，以突破美國管制。台積電強調，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，並已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通和協助。

報導指出，華為昇騰910B和昇騰910C都是採用台積電7奈米製程製造，華為是透過算能科技向台積電購買7奈米晶片，以突破美國管制。

台積電表示，公司一向守法，致力遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規的要求，台積電自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

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台積電指出，如果認為有任何可疑情形，台積電會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。台積電已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。

路透社先前報導，華為昇騰910B被發現採台積電製程生產，台積電因此恐被美國罰款10億美元。台積電對此並無回應。不過，半導體業者指出，目前並無美國機關公告台積電遭罰款一事，消息有待商榷。（編輯：林淑媛）1140418

#7奈米
#台積電
#美國商務部
#華為
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