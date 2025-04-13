手機、晶片豁免美對等關稅 蘋果等科技巨頭暫鬆口氣

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓12日專電）美國海關與邊境保護局公告，電腦、智慧型手機及晶片都在豁免對等關稅的項目內。美媒報導，這項措施對在中國生產iPhone及其他產品的蘋果公司（Apple）有很大影響；分析師指出，蘋果、輝達等科技巨頭可暫時鬆一口氣。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅。

美國海關與邊境保護局（CBP）昨天發布更新指引，列出20項條目，只要是歸屬這20項的產品，回溯至美東時間5日凌晨12時1分起，報關時免適用對等關稅。豁免項目包括電腦及其周邊配件，二極體、電晶體等半導體元件，半導體製造相關設備、積體電路及智慧型手機等。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府之前宣布對中國進口商品課徵至少145%的關稅，這項豁免措施適用範圍並不包括川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，而對中國課徵20%的相關關稅。

報導指出，這項關稅豁免對蘋果這類的科技巨頭有很大影響。根據韋德布希證券公司（Wedbush Securities）估計，約90%的蘋果iPhone手機都在中國生產組裝。

韋德布希證券的分析師形容，這項關稅豁免措施「對科技投資人來說，是最好的消息。」

韋德布希證券透過聲明表示，「像是蘋果、輝達、微軟等大型科技企業及更廣泛的科技業在這個週末到下週一，可以大大鬆一口氣。」美國科技公司獲得這些豁免是重要的一步，「接下來是針對更廣泛的美中關稅戰展開談判，這可能需要至少好幾個月的時間。」

輝達及微軟拒絕回應CNN的置評請求，蘋果也未立即回應。

研調機構Counterpoint Research預估，蘋果在美國的庫存最多可維持6週，一旦這些存量用盡，原本預期價格將會上漲。華盛頓郵報報導，在美國先前宣布對中國進口產品課徵的高額關稅下，蘋果面臨的情況是，每支要價1000美元（約新台幣3萬2408元）、由中國進口的iPhone手機可能會被徵收700美元或更高的進口稅，但至少現在蘋果不需決定是否要承受利潤下滑的衝擊或大幅提高iPhone售價。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國不能仰賴中國生產半導體、晶片、智慧型手機和筆記型電腦等關鍵技術產品。

她說，這就是為什麼川普已爭取全球最大科技公司在美國的大筆投資，包括蘋果、台積電和輝達。「在總統指示下，這些企業正加快腳步，盡快把製造移到美國。」

製造半導體的設備也適用這項豁免，彭博新聞指出，這對已宣布在美國進行重大投資的台積電及其他晶片製造廠來說，至關重要。

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川普上任以來狂揮關稅大刀，以促使製造業回流美國。CNN指出，半導體和微晶片等電子零件已被列為對等關稅豁免項目，這可能對亞洲晶片製造商帶來助益，例如台積電及南韓的三星、SK海力士。

不過，一名白宮官員表示，川普已表明，汽車、鋼鐵、藥品、晶片等項目都會被納入特定關稅。川普很快會下令，針對半導體進口對國家安全的影響進行研究。（編輯：陳慧萍）1140413