美關稅動向數變 台股早盤漲近500點重返2萬點
2025/4/14 09:17（4/14 09:29 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國關稅政策一夕數變，市場解讀美國海關公告半導體和電子產品豁免對等關稅，但美國總統川普今天發文否認，台股開盤後仍大漲近500點，早盤最高20023.63點。
電子權值股台積電早盤重返900元，漲幅1.2%，鴻海上漲7%、聯發科漲2.5%，人工智慧伺服器概念股廣達漲6.7%、緯創漲8.3%、緯穎漲2.1%。
美國關稅政策反覆數變，美國海關與邊境保護局11日晚間公告，電腦、智慧型手機及晶片在免除對等關稅項目內；不過川普今天清晨在社群媒體發文澄清，上週五並沒有宣布關稅「例外」，美國正針對半導體和所有電子供應鏈，採取國家安全關稅調查。（編輯：林家嫻）1140414
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