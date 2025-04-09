台積電在美遭控歧視案 原告提擴大集體訴訟法官將裁示

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（中央社記者張欣瑜聖荷西8日專電）台積電被控敵視非東亞員工案今天在加州聖荷西聯邦法院開庭進行動議聽證會，針對原告聲請第二次修改訴狀、擴大集體訴訟人數至28人，法官在聽取雙方陳述後表示將再做出裁示。

最早提出訴訟的台積電招聘經理郝溫頓（Deborah Howington）今天一席黑色褲裝，在原告律師柯欽（Daniel Kotchen）陪同下，現身加州聖荷西（San Jose）聯邦法院；代表台積電的律師艾福特（Fletcher Alford）和同事劉（Kevin Liu）一同出席。

這起訴訟進行時間點正值台積電宣布擴大對美投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施之際，因此格外受到外界關注。

郝溫頓今天在法院外受訪強調，所有跨國企業在美國經營都必須遵守美國法律。

郝溫頓補充，台積電是一家備受尊敬且成功的企業，願意對美國做出承諾，令許多美國人相當感激，希望台積電取得成功，但必須建立在完全遵守美國法律的基礎上。

根據起訴文件，郝溫頓為美國籍白人，自2023年2月受雇於台積電北美子公司，去年8月提起訴訟，指控台積電在雇用與解雇決策上偏袒東亞裔人士，尤其是台灣籍員工。

文件並指出，非東亞裔、非台灣籍和非中國籍員工經常在同事面前遭管理層斥責和怒吼，僅因為他們是美國人，就被批評為「懶惰」和「愚蠢」。台積電已否認指控。

訴訟在去年11月重新以集體訴訟形式提交，有13名原告。法官今天針對原告聲請第二次修改訴狀以新增15名原告一事聽取雙方律師陳述。這15人皆居住在亞利桑那州。

郝溫頓向記者表示，「我們（原告）都曾經面對與歧視相關的重大挑戰，我們真誠地希望這些問題能夠被以適當的方式處理。」台積電辯護律師則婉拒發表評論。

原告律師柯欽在庭上陳述，指出此案需要加速進行，新增的15人握有具關聯性的證據，現在將他們加入訴訟程序有利案件進展，台積電正在美國進行1000億美元的投資計畫，必須盡快確定問題是否真實存在，若有敵意工作環境的狀況才能盡快改善。

柯欽認為，15名當事人的個別經歷或許可證明企業工作環境存在系統性歧視行為。

台積電辯護律師艾福特在庭上表示，這15人在亞利桑那州服務，稱敵視發生在亞利桑那州，要搭便車加入加州這起案件，在加州控告亞利桑那州的雇主，法律上似有不妥之處。

這起訴訟案已進行7個多月，雙方均同意應加速審理，特別是台積電正擴大在美投資之際，不過艾福特指出，擴大集體訴訟規模能加速案件進行之說法似乎不合常理。

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法官德馬奇（Virginia DeMarchi）持保留態度；她認為，這次動議存在一個相對不尋常的難題，即部分新增原告要加入集體訴訟，但同時也提出了個別訴訟請求。

德馬奇聽取雙方陳述後表示，將就是否需修改訴狀一事做出裁示。（編輯：田瑞華）1140409