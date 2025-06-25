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中國侵犯日本領海領空 石垣市議會向習近平抗議

2025/6/25 14:21
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本沖繩縣石垣市議會昨天通過針對中國侵犯尖閣諸島（釣魚台列嶼）領空領海的意見書及抗議決議。意見書的發送對象是日本首相石破茂、參眾議院兩位議長等；抗議決議發送對象是中國國家主席習近平、駐日中國大使吳江浩。

日本八重山日報報導，意見書內容譴責5月3日中國海警局直升機侵犯尖閣（釣魚台）周邊領空，是「以單方面且具挑釁的作法增加偶發衝突的危險，升高事態」。

意見書指出，6月7日搭載機關砲的4艘中國海警船入侵領海，長時間航行是在試探日本警備體制極限的行動。

意見書進一步指出，「日本想充分行使主權趨於困難」，要求日本政府做好海空平時的監視及建立即時因應體制，要加強海上保安（海巡）與自衛隊合作、確保漁業與民間活動的安全、強化資訊傳達等。

意見書也記載，要求政府派公務員常駐尖閣諸島、整備通訊及觀測設施等，落實強化實質統治政策。

石垣市議會通過的抗議決議內容顯示，「中國的行動是以武力片面改變現狀，嚴重威脅地區穩定與國際秩序」。

抗議決議也指出，中國展開認知戰，對日本正當的領海警備行動貼上「挑釁」、「入侵」等片面標籤傳達給國際社會，是企圖製造優勢，宣揚自己的主張。

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文中譴責，如此的資訊戰略是嚴重挑戰國際秩序與規定，強烈要求中國中止一連串行動，基於國際法做出負責任的應對。

石垣市議會是在贊成13票、反對8票的情況下通過意見書；在贊成16票、反對5票的情況下通過抗議決議。（編輯：韋樞）1140625

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