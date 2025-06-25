日韓歷史問題難解 逾6成民眾認為兩國應深化友好關係

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）日本及韓國多年來因歷史問題影響外交關係，但日韓媒體最新進行的民調結果顯示，兩國均有超過6成的民眾認為，日韓即使存在歷史問題，仍應深化友好關係；超過5成民眾則認為，現在的日韓關係良好。

韓國日報及日本讀賣新聞在本月13至15日對1000名韓國人及1014名日本人進行民調，結果顯示66%韓國民眾、61%日本民眾都認為「即使對歷史問題存在認知差異，仍應繼續深化友好關係。」

認為因歷史問題存在認知差異，難以深化友好關係的韓、日受調者則分別占33%及37%。

認為目前日韓關係良好的韓國人比例較去年民調成長12.7個百分點，來到55.2%，日本方面則成長2個百分點至52%。這是1995年開始這項調查以來，韓國民眾對兩國關係評價良好比例首次超過5成，也是2019年以來，認為日韓關係良好的韓國人占比高於日本。

韓國日報分析，日韓日關係評價良好的認知成長，主要受到2023年雙邊領導人恢復穿梭外交，以及兩國間文化交流急遽成長影響，因COVID-19疫情一度斷絕的觀光交流也在疫情後迅速恢復，日韓兩國人員互訪在去年達到1203萬人次。

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日韓民眾對彼此的信賴度及好感也有所成長。調查顯示，對日本人感到信賴（41.2%）及好感（41.3%）的韓國人占比都首次超過4成，分別成長12.5個百分點及8.6個百分點；日本方面則各上升1個百分點，來到42%及48%。

不過，仍有52.1%韓國人及45%日本人認為日韓兩國「尚未全面建立友好關係」，尤其是在外交、安保領域上，僅35.2%韓國人認為「日韓關係正常化60年來已深化關係」，大幅低於文化、體育領域的55.8%。（編輯：陳慧萍）1140625