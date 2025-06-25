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三班護病比獎勵首撥付 27家未達標獎金掛零

2025/6/25 14:50（6/25 15:33 更新）
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圖為衛福部大樓外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北25日電）「三班護病比」先達標先獎勵，衛福部19日首次撥付共新台幣5.47億元，林口長庚醫院逾4000萬元，為達標獎勵金額之首，雙和醫院、亞大附醫等27家未達標，獎金掛零。

衛生福利部自民國113年3月起實施醫院急性一般病床三班護病比制度，採「獎勵先行」、「逐步推動」及「引領標竿」等3大原則。護理及健康照護司副司長陳青梅今天接受媒體聯訪說，114年編列公務預算10億元作為達標獎勵，分2階段推動三班護病比，達標獎勵金為專款專用。

據衛福部資料，113年3月至114年3月三班護病比達標醫院獎勵名單，林口長庚醫院為達標獎勵金額之首，金額達4053萬7963元；高雄長庚醫院次之，為2855萬1208元；排名第3至5位為台北榮總2368萬6531元、三軍總醫院2227萬1987元、彰化基督教醫院1869萬9422元。

至於獎勵金額0元的醫院共有27家，三班護病比未達標，包含衛福部所屬醫院體系5家，分別為部立台南醫院、部立台北醫院、部立苗栗醫院、部立豐原醫院、部立彰化醫院，及雙和醫院、亞洲大學附設醫院、阮綜合醫院、聖馬爾定醫院、中國醫藥大學附設醫院台北分院等。

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陳青梅說，第1階段自113年3月至114年6月止，白班、小夜、大夜等三班護病比，其中有二班達標，以各醫院住院護理費為基準，額外給予3%加成獎勵；三班護病比都達標，則加成比率提高至7%。第2階段自114年7月起，全面以三班護病比整體達標為獎勵標準，給予10%加成獎勵。

陳青梅表示，三班護病比標準將朝向法制化方向發展，醫院應統籌運用於醫院護理人員，建立醫院護理合理工作負荷，並就各自醫院護理人力流失影響因素做差異性留任措施，如白班獎勵，以達最大化的人力留任成效。醫院應於院內主動公開獎勵金分配方式，向護理人員說明使用原則。（編輯：吳素柔）1140625

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