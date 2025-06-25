北約峰會在即 各國提高軍費忐忑迎川普

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（中央社海牙24日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）明天將召開峰會，各國領袖正忐忑觀望一場精心設計、旨在取悅美國總統川普的峰會安排，是否能收到成效。

法新社報導，為避免川普在本次海牙峰會上「暴走」，北約早已處處留心，包括將北約破紀錄的國防開支成果歸功於川普，還刻意讓會議簡短扼要。

但這並沒有阻止行事善變的川普在峰會前拋下震撼彈，對由32個成員國組成的北約根基提出質疑。川普正搭乘美國總統座機空軍一號飛越大西洋。

川普拒絕表明他對北約第五條款的承諾；第五條款明訂對任一成員國發動攻擊，等同於對全體成員國發動攻擊。

川普向媒體表示：「這要看你怎麼定義。第五條款有很多種定義。」這番言論勢必會讓歐洲盟國感到不安。他補充表示：「我承諾作他們的朋友。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在一份可能不打算對外公開的訊息中大力稱讚川普，肯定他促成各方同意提高國防開支。

呂特寫道：「歐洲將大幅出資，他們也應該這麼做，這將是你的勝利。」川普隨後立即將這則熱情洋溢、滿是大寫字母的信函張貼在社群媒體上。

呂特寫道：「今天晚間您將在海牙迎來另一項重大成功。這並不容易，但我們成功讓他們一致同意5%。」

北約盟國將於明天簽署一項承諾，將國內生產毛額（GDP）的3.5%用於核心國防開支，並將1.5%用於網路安全和基礎設施等更廣泛的安全相關領域。

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歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「歐洲防務終於覺醒，明天的峰會將替北約盟國設立新的開支目標。」

川普重返白宮後，令北約擔心他可能會毀掉這個有著70年歷史的組織，北約各國紛紛提高國防開支，目的是要讓川普繼續與北約交涉。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1140625