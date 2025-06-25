鄭光遠：台鐵夜間津貼、主管加給擬年底前調高

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台鐵董事長鄭光遠今天表示，規劃夜間津貼從120元增至160元，主管加給也將增加5成，目標年底前實施；唯有快樂的員工，才有滿意的顧客，要讓員工知道公司很在乎他們。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、台灣高鐵公司董事長史哲列席，針對交通部觀光署、台鐵及高鐵人事調整及新任首長的業務展望進行專題報告，並備質詢。

針對國民黨立委洪孟楷關切，工會希望能提高員工待遇。鄭光遠坦言，現行夜間津貼新台幣120元是在8年前訂定，確實是太低，而主管加給與市場行情也有落差；台鐵目前具有公務員資格的員工占9成，新進與轉任的僅占1成，必須要有一定激勵作用，才能抓住員工的心。

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鄭光遠多次提到，唯有快樂的員工，才能有滿意的顧客。他透露，將依據物價指數調整，規劃將夜間津貼從120元提升至160元，主管加給也將增加5成，將持續與工會討論，並經董事會和交通部同意，目標年底前實施。

由於台鐵23日調漲票價，為30年來首次，鄭光遠強調，不會因提高夜間津貼、主管加給，再調漲票價。（編輯：吳素柔）1140625