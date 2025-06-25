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台鐵漲價運量減 拚準點、增短程班次爭取認同

2025/6/25 16:04
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台鐵6月23日調漲票價，董事長鄭光遠今天表示，初步觀察運量減2%，營收增24%，符合當時規劃，希望未來增加短程班次，讓通勤旅客隨時有車可搭，並力拚準點，以獲得旅客認同。

立法院交通委員會邀請交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、台灣高鐵公司董事長史哲列席，針對交通部觀光署、台鐵及高鐵人事調整及新任首長的業務展望進行專題報告，並備質詢。

台鐵新票價23日上路，平均漲幅26.8%。

國民黨立委黃健豪質詢時表示，區間車短程漲幅達4成，憂心旅客可能因此寧願選擇其他運具或自行開車、騎車。

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鄭光遠表示，這次採遞遠遞減訂價制度，長程調升比例較少，希望台鐵與高鐵有運具分工概念，台鐵著重在短程、中程，高鐵則在長程，他希望台鐵在短程部分，能增加班次，讓通勤旅客隨時都有列車可以搭乘，並力拚準點，得到旅客認同。

談到未來票價是否將定期檢討，鄭光遠表示，新票價實施後，至少要等1、2年，觀察所訂定票價，與公司原先預期結果是否相符，初步觀察這幾天運量減少2%，營收增加24%，符合當時規劃。（編輯：管中維）1140625

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