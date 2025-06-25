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旅客反映EMU3000型座椅難坐 台鐵估117年全數更換

2025/6/25 17:26
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）不少旅客反映台鐵EMU3000型新自強號座椅難坐，台鐵找來廠商重新設計，董事長鄭光遠今天表示，預計年底會有模組，將開放旅客體驗2至3個月，預計117年全數更換。

台鐵共購買50組、600輛EMU3000型列車，但其座椅與椅背幾乎呈現90度垂直，導致旅客長時間乘坐容易感到不舒適，台鐵去年請廠商重新設計3款型式，優化椅背人體工學，並邀請民眾體驗票選。

其中，優化設計重塑椅背線條，強化腰部支撐與包覆性，另將於座椅扶手處增設USB Type-A及Type-C充電插座，增加便利性。

鄭光遠上任後今天首度赴立法院交通委員會備詢，對於EMU3000型列車何時更換新座椅，他接受媒體聯訪時透露，模組將在年底出爐，屆時開放2至3個月時間讓旅客體驗，預計明年起陸續更換，民國117年全數更換完成。

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另外，鄭光遠接任台鐵董事長後，近日接連傳出貨物列車、自強號故障事件，造成部分列車延誤，甚至發生台鐵七堵機務段車庫內因車輛維修完成後，檢查員未依標準作業程序規定辦理通電前檢查程序，發生閃爆狀況。

鄭光遠表示，去年共發生970件事件，將從本週起分成北區、中區、南區、東區，每週進行檢討、設法找出原因，希望能將發生次數降至最低。（編輯：李亨山）1140625

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