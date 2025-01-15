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台鐵EMU3000座椅優化票選 結果出爐將陸續更換

2025/1/15 16:24（1/15 17:21 更新）
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民眾反映台鐵EMU3000座椅不舒適有許多改善空間，台鐵以3款優化座椅讓民眾試坐票選，結果第1款（左）獲最高票，將陸續更換。圖右為目前座椅。（黃建賓台東服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年1月15日
民眾反映台鐵EMU3000座椅不舒適有許多改善空間，台鐵以3款優化座椅讓民眾試坐票選，結果第1款（左）獲最高票，將陸續更換。圖右為目前座椅。（黃建賓台東服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年1月15日
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）民眾反映台鐵EMU3000座椅不舒適有許多改善空間。台鐵以3種優化座椅讓民眾試坐票選，結果第1款獲最高票，台鐵今年將陸續更換。

台鐵EMU3000新自強號列車的座椅背部舒適感、充電及杯架使用，引起部分民眾抱怨。前民進黨籍立委劉櫂豪和現任國民黨籍立委黃建賓均多次在立法院要求交通部改善。

台鐵公司提出改善，包含椅背線條重塑，加強腰部支撐與包覆性，座椅扶手處也將增設USB Type-A及Type-C充電插座，提供乘客更加便利的充電服務，3種優化座椅去年10月起開放民眾試坐進行網路票選。

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立委黃建賓台東服務處今天發布新聞稿表示，經黃建賓向台鐵確認，「優化1」版本座椅獲得59%民眾支持，未來座椅將同時增設USB Type-A及Type-C充電座，並將於今年起陸續更新。

黃建賓表示，EMU3000型列車引進台灣後，被稱為台灣最美的列車，同時也是東部民眾經常搭乘的列車，但座椅舒適度長期遭詬病，對於年長者或背部有傷的民眾極為不友善，搭乘時間越長，腰酸背痛情況越嚴重，他去年6月質詢行政院長卓榮泰時，便要求中央儘速改善，時任交通部長李孟諺承諾會持續改善。 （編輯：謝雅竹）1140115

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