立委關切菲律賓種電計畫 郭智輝：先考慮國內發展

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（中央社記者曾智怡台北25日電）國民黨立委葉元之今天關切菲律賓種電計畫進度，經濟部長郭智輝表示，現在先考慮國內發展。葉元之追問是否不考慮赴菲種電，郭智輝說，要看市場需求，計畫都是根據環境需求討論、更新，經濟部重點是滿足國內用電需求。

郭智輝去年拋出赴菲律賓種電輸送回台想法引發熱議，根據經濟部3月完成的台菲電力合作評估報告，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，每度運輸成本高達5.5元。

郭智輝5月接受網路節目專訪更新進度表示，經評估，菲律賓種電送回台灣1度約4元，其中，菲律賓種電成本約2元，船運或海纜輸送約1元，加上使用台電輸配電成本，每度賣價可壓在5元內。

郭智輝今天赴立法院備詢，葉元之詢問，經濟部在今年3、5月針對成本有2個版本，現在菲國種電新進度為何。郭智輝回應，現在先考慮國內發展。葉元之追問，所以菲律賓種電現在不考慮了嗎，郭智輝說，「菲律賓要看市場需求。」

葉元之追問何時實施及具體計畫，郭智輝表示，計畫都可以根據環境需求討論、更新，經濟部重點是滿足國內用電需求。葉元之抨擊郭智輝「態度一直變，會讓人家覺得信口開河」，郭智輝反駁，「我不是信口開河」。

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葉元之表示，經濟部長應一言九鼎，菲律賓種電是郭智輝所提出，他引用的也都是報告內容，「但我現在問，你又不講，有這麼傲慢的部長嗎？」郭智輝則強調，「我沒有不和你講，只是現在不討論」，若有需求，經濟部可以提供書面報告。

會議主席、國民黨立委謝衣鳯出面緩頰表示，可擇日安排一場菲律賓種電報告案，請經濟部報告。（編輯：楊蘭軒）1140625