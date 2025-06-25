哈林遭傳心臟出問題離世 坦言生氣：提告也沒用

（中央社記者洪素津台北25日電）歌手「哈林」庾澄慶主持打擊假新聞的新節目，提到名人被屢傳死訊的假消息，哈林也是受害者，日前他被傳心臟出問題離世，對此哈林坦言有點生氣，就算提告也沒用，「那個網站現在還是繼續說別的藝人過世。」

「哈林」庾澄慶主持的公視全新查核型綜藝節目「哈！真相大白了」，今天舉行宣傳記者會，隔了11年在棚內主持，哈林表示接下節目的原因是想做好玩的事情，不管運動或是工作也好。接到節目邀約，坦言第一個反應是「這我也想知道」，「試玩的時候，發現很多都跟我生活有關係，現在任何東西都用懶人包，但以前網路沒有那麼發達，也沒有事實真相查核這件事情。」

哈林說，生活中充斥假消息，自己也身受困擾，他日前被傳出心臟出問題離世，對此表示感覺很差，當時有提告，不過網站是國外的，抓不到來源，而那個網站現在還是繼續說別的藝人過世，這讓哈林感到很無奈，大嘆即使看到假新聞，也無法對這些亂傳消息的人提告。

至於心臟出問題，哈林在現場解釋沒有做過心臟支架，已無心律不整，現在若運動強度太高就不會特別挑戰。他現場鄭重澄清：「我還活得好好的！」

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現在哈林每2年都會固定做一次健檢，目前指數都正常，自認以前靠年齡優勢不需要特別補強，現在除了跑步、游泳跟騎車之餘，自己會做一些重量訓練，增強肌力，「會希望體重維持在69公斤，體脂率19，內臟脂肪9，利用飲食控制與運動去達到目標，若體力不好，連唱歌也會受影響。」

「哈！真相大白了」預計7月7日起，每週一至週三晚間9時在公視播出，公視+同步上架，將以闖關遊戲結合查核知識，帶領觀眾破解各式真假訊息，在歡笑中練就識謠能力。（編輯：李亨山）1140625