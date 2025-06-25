加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會
2025罷免案
立委罷免案
新聞專題
立委罷免案1/33
首頁 / 社會

吳崢告發黃建賓涉違選罷法 黃建賓反控抹黑將提告

2025/6/25 11:42（6/25 12:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩、王承中台北25日電）民進黨發言人吳崢今天在台北地檢署按鈴告發國民黨立委黃建賓辦餐會、招待選民，意圖影響罷免投票意願，涉嫌違反選罷法。黃建賓則說，該場活動由地方團體自費參與，吳崢根本是烏龍指控、蓄意抹黑，將提告以正視聽。

吳崢由律師陪同下按鈴告發黃建賓，他接受媒體訪問表示，根據地方政情回報，黃建賓3日在台東一家飯店舉辦下午茶茶會，招待大批民眾免費用餐，並於活動上明確呼籲支持黃建賓，投下不同意罷免票。

吳崢表示，相關行為已構成違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，具備犯意聯絡及對價關係。他公開要求黃建賓說明2項問題，包括餐會的實際主辦單位及誰支付參與民眾餐費，也希望檢調依法偵辦，盡速釐清真相。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃建賓發布新聞稿指出，該場活動由地方團體自費參與，吳崢身為執政黨發言人，卻在未經完善查證下公然抹黑他涉及賄選，甚至藉由虛構事實的提告意圖陷人於罪，已涉及誣告、誹謗及散布不實謠言意圖使被罷免人罷免案通過，他絕不姑息，將提告以正視聽。

黃建賓指出，先前有側翼團體集結花蓮，以旅遊名義推動惡意罷免，甚至請客吃飯，另外還有罷免團體辦春酒、疑違法募款等，還有前民進黨立委參選人請喝咖啡，推動罷免連署，民進黨卻視而不見。（編輯：陳清芳）1140625

#公職人員選舉罷免法
#台北地檢署
#吳崢
#選罷法
#民進黨
#國民黨
#黃建賓
黃建賓
東中泳池和東女操場 黃建賓爭取翻新拚新學期啟用台東罷免立委成案 同意和不同意街頭戰啟動
吳崢
藍白批團結國家十講 綠籲藍白勿只顧私利民進黨：大罷免運動公民發起 朱立倫反民主心態
立委罷免案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴瑞隆宣講挺罷免 藍營：不接受外地政客訓花蓮
70
更多編輯台推薦新聞：