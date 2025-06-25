吳崢告發黃建賓涉違選罷法 黃建賓反控抹黑將提告

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（中央社記者謝幸恩、王承中台北25日電）民進黨發言人吳崢今天在台北地檢署按鈴告發國民黨立委黃建賓辦餐會、招待選民，意圖影響罷免投票意願，涉嫌違反選罷法。黃建賓則說，該場活動由地方團體自費參與，吳崢根本是烏龍指控、蓄意抹黑，將提告以正視聽。

吳崢由律師陪同下按鈴告發黃建賓，他接受媒體訪問表示，根據地方政情回報，黃建賓3日在台東一家飯店舉辦下午茶茶會，招待大批民眾免費用餐，並於活動上明確呼籲支持黃建賓，投下不同意罷免票。

吳崢表示，相關行為已構成違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，具備犯意聯絡及對價關係。他公開要求黃建賓說明2項問題，包括餐會的實際主辦單位及誰支付參與民眾餐費，也希望檢調依法偵辦，盡速釐清真相。

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黃建賓發布新聞稿指出，該場活動由地方團體自費參與，吳崢身為執政黨發言人，卻在未經完善查證下公然抹黑他涉及賄選，甚至藉由虛構事實的提告意圖陷人於罪，已涉及誣告、誹謗及散布不實謠言意圖使被罷免人罷免案通過，他絕不姑息，將提告以正視聽。

黃建賓指出，先前有側翼團體集結花蓮，以旅遊名義推動惡意罷免，甚至請客吃飯，另外還有罷免團體辦春酒、疑違法募款等，還有前民進黨立委參選人請喝咖啡，推動罷免連署，民進黨卻視而不見。（編輯：陳清芳）1140625