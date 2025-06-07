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罷免吳沛憶吳思瑤不成案 戴錫欽：國民黨要深自檢討連署疏失

2025/6/7 18:25（6/7 19:19 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）罷免民主進步黨籍立法委員吳思瑤團隊今天到台北市選舉委員會提交2階連署書，但領銜人張克晉未現身，送件未成；罷免民進黨籍立委吳沛憶連署數未達法定門檻，兩案都不成案。

罷免吳思瑤（台北第1選舉區選出）團隊備補領銜人詹嘉文表示，連署2萬7290份（法定門檻2萬6717份），由他及連署人、中國國民黨籍台北市議員林杏兒送件，遭台北選委會拒收。

詹嘉文說，規定須由日前聲明退出的張克晉送件，須等張克晉回心轉意，在台北選委會下班時間前，希望張克晉莫忘初衷，共同走完最後一哩路。

台北市議會議長、國民黨台北市黨部代理主任委員戴錫欽稍早接受媒體聯訪表示，國民黨要深自檢討連署過程發生疑偽造文書或相關觸及法律問題，內部檢討後，對張克晉或過程中任何疏失，要向外界表達歉意。

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他說，如果由於法律要件無法完成送件，只能向支持者、參與連署者說真的非常抱歉，預計11日開會討論罷免投票部分，等投票時間公告，將與黨中央、所有國民黨籍台北市議員集合，保住5席台北選出的國民黨籍立委。

此外，罷免吳沛憶（台北第5選區選出）領銜人李孝亮說，連署1萬9831份，離法定門檻（2萬3392份）差3000餘份，心裡感慨「老驥伏櫪，志在千里」。連署罷免總部將改為反罷免基地，善用推動罷免連署經驗推動反罷免國民黨籍立委，呼籲民眾投下「不同意」票。（編輯：李明宗）1140607

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罷免民進黨立委吳沛憶案2階連署7日截止收件，但連署份數未能達標。該案領銜人李孝亮（鞠躬者）下午在台北市選委會外率團隊成員及裝箱的連署書出面，公開鞠躬致意。中央社記者王飛華攝 114年6月7日
罷免民進黨立委吳沛憶案2階連署7日截止收件，但連署份數未能達標。該案領銜人李孝亮（鞠躬者）下午在台北市選委會外率團隊成員及裝箱的連署書出面，公開鞠躬致意。中央社記者王飛華攝 114年6月7日
罷免民進黨立委吳思瑤團隊7日下午到台北市選委會送交第二階段連署書，因領銜人張克晉未到場遭選委會拒收。圖中為國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（白衣）。中央社記者王飛華攝 114年6月7日
罷免民進黨立委吳思瑤團隊7日下午到台北市選委會送交第二階段連署書，因領銜人張克晉未到場遭選委會拒收。圖中為國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（白衣）。中央社記者王飛華攝 114年6月7日
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