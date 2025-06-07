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韓國瑜：大罷免若成功 台灣民主一場空

2025/6/7 16:52（6/7 16:59 更新）
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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨立委洪孟楷今天舉辦地方座談會，立法院長韓國瑜到場力挺。韓國瑜表示，優秀的立委在立院認真問政，在基層努力打拚，如果大罷免成功，台灣民主一場空，台灣民主會發瘋，希望全民要睜開眼睛，這次罷免就是一場政治鬥爭。

國民黨立委洪孟楷今天在新北市八里區舉辦綜合座談會，立法院長韓國瑜親自現身力挺。韓國瑜在致詞時先自嘲說，立法院三黨不過半，院長老得快，精神壓力很大，頭髮都掉光了，但他從來都是希望台灣越來越進步，現在遇到大罷免，大家心裡壓力都很大。

韓國瑜指出，每次在立法院議場主持院會，看到民進黨立委笑得很開心說「大罷免大成功」，他坐在主席台上，不能隨便表達意見，但是心裡在想，這麼多優秀的立委認真的做事，大罷免不是大成功。

韓國瑜表示，優秀的立委在立院認真問政，在基層努力打拚，如果大罷免成功，台灣民主一場空，台灣民主會發瘋。他35歲當立委，很高興現在看到很多如洪孟楷等年輕一代，比他當年更優秀，民主要進步，就是要一棒交給一棒，一代傳一代，不是把優秀的苗給斬斷。

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韓國瑜強調，如果優秀立委被罷免，台灣民主一場空，到最後就是劣幣驅逐良幣。每次他在立法院接待外賓，都很驕傲地介紹台灣民主歷程，結果現在優秀立委面臨被罷免，他希望全民要睜開眼睛，這次的罷免就是一場政治鬥爭。

韓國瑜談及，洪孟楷勤跑基層，問政認真，政治生涯應該是要受到大家的肯定，結果現在面臨被罷免，如果認真、操守良好的立委被政治鬥爭搞成罷免，這不叫民主進度，這是民主退步。（編輯：林克倫、張若瑤）1140607

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