陪洪孟楷掃街 朱立倫：認真立委被罷免非常荒謬

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）國民黨主席朱立倫今天陪立委洪孟楷掃街時表示，認真的立委要被罷免，非常荒謬。洪孟楷說，國民黨立委被送第二階段有30位，有信心都能守住席次，以專業理性問政、監督政府。

對於罷免民進黨立委吳沛憶進入二階段連署，罷免領銜人李孝亮稱連署狀況不佳，且無法聯繫朱立倫。朱立倫回應媒體詢問說，會在黨部記者會、直播與本週日的重要活動，透過空軍、陸軍，全面在最後時間一起努力。

朱立倫今天上午偕同國民黨立委洪孟楷，在林口市場掃街，呼籲大家在罷免案三階段時，出來投下不同意票。國民黨新北市黨部主委黃志雄、新北市議員蔡淑君、市議員陳明義都陪同，見到許多熟人，沿路呼籲大家支持洪孟楷。

朱立倫接受聯訪時表示，洪孟楷認真、努力，兩屆立委任期對地方貢獻良多、在選區勤跑基層，有口皆碑，會被提罷免非常荒謬；最認真的立委為何要被罷免，現卻以莫須有的罪名抹紅、抹黑，欲罷免洪孟楷。

朱立倫說，先進民主國家也不可以罷免國會議員，若台灣以無差別待遇、全世界獨有、獨創的手法，讓執政黨得以打擊、消滅在野黨，這就是獨裁與專制。

面對國民黨地方黨部因不實連署案，陸續遭檢方搜索，朱立倫受訪表示，民進黨沒有什麼做不到，只有想不到的「辦藍不辦綠」，且無限上綱、小案大辦。連罷免領銜人都被收押禁見，只要罷藍就一路開綠燈，只要敢罷綠就絕對司法恐嚇，這已不是寒蟬效應，而是無所不用其極的「綠色恐怖」。

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洪孟楷接受聯訪說，新北市第一選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）幅員遼闊，總人口數將近50萬人；2024年選舉人數近38萬人，其中15萬人用選票支持他當選，且自身表現不讓選民失望。

洪孟楷說，尊重罷免團體的連署，國民黨籍被送第二階段的立委有30位，有信心都能守住，並繼續留在國會，以專業理性問政、監督政府，為人民發聲。（編輯：林恕暉）1140515