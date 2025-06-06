韓國瑜籲民進黨懸崖勒馬 停止操作大罷免

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（中央社記者王承中台北6日電）立法院長韓國瑜今天表示，當前台灣困局非常嚴重，內有內憂、外有外患，呼籲民進黨當局懸崖勒馬，停止操作大罷免，不要讓台灣亂上加亂，這是他身為立法院長的由衷之言。

國民黨立委洪孟楷今天在立法院康園餐廳前廣場舉辦「114年滬尾南瓜好食行銷記者會」，立法院長韓國瑜在副院長江啟臣等人的陪同下，到場力挺，新北市副市長劉和然也一同出席。

韓國瑜致詞時指出，他藉著這機會要特別跟大家報告，洪孟楷是全國最高票當選的立委、有15萬票，洪孟楷不光是基層跑得非常認真，也歡迎大家有空看看洪孟楷在立法院各委員會及院會的質詢。

韓國瑜表示，一位立委認真不認真，要看其在委員會質詢的內容、布局、邏輯跟視野，洪孟楷每一次質詢他都很認真聽，都讓他很驚艷，但洪孟楷現在居然要被罷免，是什麼理由他也不知道，是看洪孟楷太優秀所以要罷免嗎，這是不合理的。

韓國瑜指出，當前台灣困局非常嚴重，不光是美國的關稅，還有中共的軍演以及國內現在很多事情，包括大罷免，很多民眾喘不過氣來，內有內憂，外有外患。

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韓國瑜表示，希望大淡水地區所有父老兄弟姊妹擦亮眼睛，洪孟楷這麼優秀，希望繼續留在立法院，大家一定要支持他；也呼籲民進黨當局能夠懸崖勒馬，停止操作大罷免，不要讓台灣亂上加亂，這是他身為立法院長的由衷之言。

總統賴清德2月10日召集五院院長在總統府會商國政，韓國瑜、江啟臣在會後回到立法院發表簡短談話。韓國瑜當時表示，他有向賴總統表達，希望賴總統以民進黨主席身分，呼籲各方停止惡性大罷免的政治活動跟訴求，仇恨式動員對台灣社會絕對不是好事情，希望賴總統停止大罷免。（編輯：林克倫）1140606