籲停止罷免戰 韓國瑜：民進黨打麻將只想打清一色

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（中央社記者郭建伸、王承中台北26日電）立法院長韓國瑜今天表示，民進黨不要對外宣傳台灣民主，對內卻謀殺民主，「打麻將只想打清一色，為什麼不打湊一色？」他呼籲，請賴總統立刻停止罷免，但若真的開始罷免，全台民眾一定要踴躍投票反對罷免。

國民黨今天在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，韓國瑜、前總統馬英九、台中市長盧秀燕等人都出席集會，民眾黨主席黃國昌也偕黨公職參與。

韓國瑜致詞表示，他看到總統賴清德說若抗議獨裁的民眾要到北京天安門，他嚇了一跳，台灣人當兵、納稅、選舉投票都是為了中華民國，賴總統這番話不是笑話嗎，若照民進黨的邏輯，中華民國和中華人民共和國是一邊一國、互不隸屬，這根本自打嘴巴，當民眾看到台灣民主發展走偏時，就是要在凱道大聲喊出來。

韓國瑜說，他昨天提出台灣人腦袋上懸著3把刀，分別是美國關稅、中共軍演、大罷免，如何解決這3把刀的問題，第一要誠懇跟美國政府談如何降低關稅。

韓國瑜表示，第二，每個台灣人一隻手握手榴彈，另一手則拿和平鴿，當賴總統說對岸是敵對勢力、甩出手中的手榴彈時，別忘記台澎金馬絕大多數民眾都願意放出手中和平鴿，跟對岸和平發展與相處。他也呼籲，希望北京停止軍演，俄烏戰爭導致兩代人死傷百萬，戰爭只會帶來死亡和迫害。

「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會活動26日下午在凱道登場，立法院長韓國瑜（前中）率領國民黨立院黨團一同登台，向支持群眾傳達理念訴求。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

韓國瑜表示，第三個是罷免刀，很多立委剛當選就面臨罷免，那有民主這種搞法，「打麻將只想打清一色，為什麼不打湊一色？」連民進黨的老前輩如陳水扁、呂秀蓮、謝長廷都呼籲民進黨不要搞大罷免，別讓民主開倒車。

韓國瑜表示，他看到賴總統時常對海外國家說，台灣民主非常可貴，他也要呼籲民進黨，不要對外宣傳台灣民主，但對內卻謀殺台灣民主。

韓國瑜最後提出2點呼籲，請賴總統立刻停止罷免，讓朝野攜手合作，共創美好未來；其次，就像去年基隆市民用勇氣決定留下市長謝國樑，若真的開始罷免，全台民眾一定要踴躍出來投票，「愛護民主，反對罷免」。

此外，前總統馬英九致詞時表示，當看到美國對台灣祭出關稅大刀，而賴政府卻束手無策，這不就是無能嗎；當大家看到政府用不當手段對付前民眾黨主席柯文哲，這不就是獨裁嗎。

國民黨26日下午在總統府前凱道舉行「反綠共、戰獨裁 凱道一起站出來！」集會活動，訴求風雨無阻、挺台灣民主，前總統馬英九（中）也現身開講。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

指出，他當過8年總統，了解當前台灣處境的嚴峻，呼籲賴總統一定要深刻反省、自我檢討，跟人民誠懇對話，才能共同面對台灣未來的挑戰。他說，「我言盡於此。請賴總統好自為之吧」。（編輯：蘇龍麒）1140426