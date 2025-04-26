國民黨426集會下午登場 藍白雨中會師凱道

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨今天下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人都將上街，訴求風雨無阻，挺台灣民主。

影片來源：中國國民黨KMT

朱立倫不滿藍營罷免綠委遭調查幽靈連署，號召上凱道抗議，中午起凱道已有人潮聚集，在雨中以旗幟、毛巾等各種標語，表達訴求。

黃國昌下午抵達現場後，透過臉書發文說，雨再大，都澆不熄怒火，呼籲總統賴清德出來面對，把民主還給台灣，把正義還給人民。

朱立倫昨晚透過臉書表示，執政者操弄司法、羅織入罪、押人取供，企圖將異己打入「民主的黑牢」；這不再是法律的正義，而是政治的報復。

他說，這不只是政黨之爭，而是全民的危機。今天打的是國民黨、民眾黨，明天就是你我、整個台灣社會。426是台灣人民的主場，要用腳步、用怒吼，向世界宣告不要獨裁，要找回公平、公正的司法，要重建自由、開放的民主。

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這場活動包括韓國瑜、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等多位藍營執政縣市長都將參加；黄國昌則率民眾黨支持者參與，並將發表談話。

根據國民黨公布的活動流程，下午在凱道舉辦的「反綠共戰獨裁」活動由國民黨立委謝龍介、國民黨台北市議員李明賢、柳采葳、鍾沛君擔任主持人，下午2時30分登場，下午4時40分朱立倫將率國民黨黨公職上台，發表談話。（編輯：黃瑞弘）1140426

「反綠共、戰獨裁 凱道一起站出來！」集會活動，陣雨澆不熄與會民眾熱情，眾人並合力拉開巨幅中華民國國旗。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

大批支持者到場參與，高舉手中標語、國旗在雨中表達立場訴求。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

現場與會者頭綁布條、手持國旗等，以行動展示立場理念。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會活動26日下午在凱達格蘭大道登場，吸引大批國民黨支持者參與，也有人特別帶著前台北市長柯文哲的頭像表達立場。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

國民黨會中邀請民眾一同撐起巨幅中華民國國旗，前桃園縣長吳志揚（前左）也到場響應。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

許多民眾揮舞國旗形成旗海。中央社記者翁睿坤攝 114年4月26日

現場有民眾在額前貼上中華民國國旗貼紙，隨著活動進行高舉起手表達訴求。中央社記者翁睿坤攝 114年4月26日

現場湧入大批人潮雨中相挺，高舉「反綠共、戰獨裁」標語表訴求。中央社記者翁睿坤攝 114年4月26日

現場參與民眾不時揮舞國旗、高喊口號。中央社記者翁睿坤攝 114年4月26日

集會現場參與人潮多到擠滿景福門圓環。中央社記者翁睿坤攝 114年4月26日