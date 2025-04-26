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藍白凱道集會 陳其邁：藍營的政治訴求不攻自破

2025/4/26 17:47（4/26 20:19 更新）
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國民黨26日下午在台北舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，高雄市長陳其邁（中）受訪時表示，在自己國家可以表達對總統或執政黨的批判，且又受到執政黨保護，藍營所謂的政治訴求，當然不攻自破。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月26日
國民黨26日下午在台北舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，高雄市長陳其邁（中）受訪時表示，在自己國家可以表達對總統或執政黨的批判，且又受到執政黨保護，藍營所謂的政治訴求，當然不攻自破。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月26日
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國民黨今天舉行「反綠共戰獨裁」集會，高雄市長陳其邁表示，台灣是民主自由國家，可表達對總統或執政黨的批判，且受執政黨保護，藍營所謂的政治訴求，當然不攻自破。

國民黨今天在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台中市長盧秀燕等人都出席集會，民眾黨主席黃國昌也偕黨公職參與。

陳其邁下午出席高雄市114年模範勞工暨績優工會表揚大會，會前接受媒體聯訪表示，在台灣集會遊行受到法律保障，不管是在野黨或執政黨，都常利用凱道等場地舉行集會遊行，充分顯示台灣是個民主自由的國家。

陳其邁說，「所以如果在自己的國家，可以表達對總統或是執政黨的批判，而又受到執政黨的保護，藍營所謂的政治訴求，當然不攻自破」。

陳其邁表示，台灣也是法治國家，對於罷免活動出現系統性的作弊，從北到南均有違法事件發生，「我也認為民主的自由必須受到法律的保障，當一個國會議員受到這種不法、所謂死人連署的侵害時，法律當然就必須守住民主的底線」。

他並表示，罷免在很多民主國家屢見不鮮，且這幾年台灣不管是藍或綠都有人被罷免，這是罷免權的行使，也是民主國家常態，但「假如說有政黨涉入，是非常不可取的現象，就交給法律來做判斷，尊重司法的調查」。

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針對高雄市114年模範勞工暨績優工會表揚大會活動，陳其邁說，高雄市有146萬名勞工，可說是工業大城，也有非常多外籍移工在高雄一起努力。市府會致力加強職業安全檢查，降低勞工職業災害，保障勞工權益。

對於近期關稅調整，陳其邁說，高雄市經發局跟勞工局成立專案小組，密切注意整個產業變化及勞動情況，適時給予各項協助。目前高雄市大型企業的產業運作還在正常範圍內，會持續密切關注產業變化，及注意勞動環境影響。（編輯：郭諭儒）1140426

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