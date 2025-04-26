藍白凱道集會 綠：機關算盡民眾會給予嚴厲制裁

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（中央社記者賴于榛台北26日電）藍白下午在凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，民進黨指出，國民黨犯法在先，卻以抗議、包圍法院等行為試圖轉移焦點，今天出席集會的藍白政治人物根本是機關算盡，僅思考政治前途，相信民眾會給予最嚴厲制裁。

國民黨下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人皆出席。

民進黨發言人吳崢透過媒體群組指出，藍白不敢反對中國獨裁，且違法在先不思檢討，還找支持者出來挺作弊挺違法，集會根本毫無正當性，作賊喊抓賊是真正的反民主。

吳崢說，國民黨發起的罷免連署，出現高比例的偽造文書、死亡連署，非常明確就是違法行為，犯法在先，卻如同巨嬰一樣以抗議、包圍法院等行為，企圖阻撓杯葛任何的正當法律程序，這種以政治力量攻擊司法，根本就是在轉移焦點。

他也說，藍營縣市首長要求賴政府不要再搞政治，但事實上美國宣布關稅新政後，總統賴清德與行政院長卓榮泰帶領的行政團隊，在2週內進行多場產業座談，行政院也已提出支持產業的補助方案，對比今天出席凱道的藍營縣市長才是只顧政治算計。

吳崢還說，國民黨能在凱道舉辦集會、能透過台灣的民主制度成為立院第一大黨，正是因為政治活動得到法律充分保障，「獨裁說」不僅是胡扯、毫無根據，再次證明國民黨一直誤導抹黑，掩蓋違法事實。

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他表示，藍白口口聲聲戰獨裁，但事實是從國民黨立委、縣市首長到國民黨副主席，才是真正向獨裁的中國卑躬屈膝，若真的要喊戰獨裁，就請這些國民黨人在前往中國時，大聲向中共的那些獨裁者們，喊反共、反獨裁，而不是在國內惡意做政治操作。

吳崢說，今天出席集會的藍白政治人物機關算盡，有想拚連任的、想選黨主席的、想保住立法院長位子的，僅思考政治前途，沒有在為民眾著想，相信民眾都看在眼裡，並將會給予最嚴厲的制裁。（編輯：張均懋）1140426