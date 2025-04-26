賴總統指戰獨裁應到天安門 黃國昌批抹紅凱道集會

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（中央社記者郭建伸台北26日電）藍白今天舉行「反綠共戰獨裁」集會，總統賴清德回應，若要戰獨裁應到北京天安門。民眾黨主席黃國昌今天表示，賴總統仍用抹紅技倆對抗凱道的怒吼，呼籲賴總統停止用執政優勢動員青鳥霸凌一般台灣人民。

國民黨今天在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台中市長盧秀燕等人都出席集會，民眾黨主席黃國昌也偕黨公職參與。由於「掃除綠衛兵」志工今天也在凱道設置罷免連署攤位，黃國昌一早便前往集會現場慰問志工。

儘管北台灣今天有間歇性降雨，但沒有澆熄群眾熱情，民眾從中午過後就湧入凱道，至下午2時人潮已延伸至景福門。活動舞台主視覺沒有國民黨、民眾黨徽，而是印有「反綠共、戰獨裁」標語的白色布幕，現場群眾在主持人帶動下不斷高喊「反綠共戰獨裁」、「自己的國家自己救」等口號。

賴總統今在受訪時表示，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共；如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門，或至少到中國去，見到獨裁集團的時候不要再卑躬屈膝。

對此，黃國昌在會前受訪表示，今天齊聚在凱道上的民眾是為了對民進黨政府的倒行逆施與專制獨裁發出怒吼，共同的訴求是把民主還給台灣、把正義還給人民。

黃國昌表示，賴總統還是用抹紅技倆對抗凱道的怒吼，賴總統說要反共，民眾黨不僅反紅共，也反綠共，請賴總統講清楚，養共諜是哪個政黨，正是賴總統在自己的辦公室養共諜，但賴總統有出來向台灣人道歉嗎，到現在還在包庇國安會秘書長吳釗燮。

黃國昌表示，把所有反對的聲音都打成中共同路人，「這不是獨裁，什麼才是獨裁？」

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黃國昌也表示，賴總統在2019年黨內初選時曾跟前總統蔡英文喊話，要求網軍停止攻擊，他今天也要告訴賴總統，「停止你的青鳥對一般台灣人民的霸凌」，有什麼事情衝著他和民眾黨來，不要用執政優勢動員青鳥霸凌台灣人。

媒體詢問，若不倒閣要怎麼拉下賴總統。黃國昌表示，民進黨現在就是選輸翻桌，搞大罷免有什麼意義，他之前講過，要重選可以，就總統一起重選，「敢不敢重選？」（編輯：翟思嘉）1140426