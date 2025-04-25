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涉罷免綠委幽靈連署 國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑羈押禁見
首頁 / 政治

韓國瑜將參與藍426凱道集會 民進黨批喪失中立性

2025/4/25 11:11
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（中央社記者賴于榛台北25日電）國民黨26日將在台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動，立法院長韓國瑜今天表態參加。民進黨發言人吳崢表示，韓國瑜主導的立法院喪失問政性、程序正義與透明度，現在還欲參加政黨活動，完全喪失中立性。

國民黨26日集會訴求「反綠共、戰獨裁」，吳崢、民進黨發言人韓瑩與律師黃帝穎今天在民進黨舉行「藍白破壞民主大集合 426挺違法？站作弊？」記者會。

黃帝穎指出，國民黨欲走上街頭挺罷免連署涉及偽造文書一事，但死人不可能連署，因此罷免有大量死亡連署，實務認定就是有涉及抄名冊，這是偽造文書的鐵證，檢察官打擊犯罪天經地義，且偽造文書嚴格來說5年以下有期徒刑也非輕罪。

他還說，今年度因為涉及偽造文書有串證滅證、再犯之虞，被羈押的案例就不少，且北中南都有，國民黨不該法盲、瞎挺犯罪，給台灣社會錯誤訊息。

對於韓國瑜表態參加明天凱道集會，吳崢表示，立法院長素來在台灣政壇上享有非常崇高地位，過往立法院長皆會退出政黨活動，韓國瑜卻要參加明天集會，完全喪失立法院長中立性。

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他還說，韓國瑜擔任立法院長後，國會已經喪失問政性、透明度、程序正義，顯見無能落實立法院長應盡的責任，且還含沙射影用政治語言攻擊中華民國司法人員，根本無能做好立法院長一職。

韓瑩則說，二階罷免連署將進入關鍵倒數時刻，許多罷免公民團體遭受干擾等不理性對待，為持續挺公民、護民主，民進黨將提供遭受攻擊或威脅的志工相關法律協助，也呼籲各界理性、冷靜，不同意見民眾明天也勿接近凱道周邊，避免可能的衝突場面。（編輯：林淑媛）1140425

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