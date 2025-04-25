涉罷免綠委幽靈連署 國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑羈押禁見

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）罷免立委陳俊宇案疑涉幽靈連署，檢調昨天搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，並約談10多人到案，其中縣黨部前書記長俞凌傑因涉偽造文書，檢方今天向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調昨天兵分多路，分別前往國民黨宜蘭縣黨部及罷免陳俊宇連署案領銜人李惠玲等處所搜索，並約談10多人到案，朝刑法偽造文書與個人資料保護法偵辦。

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其中夏姓夫妻等2名黨員涉及偽造文書，昨晚各以新台幣3萬元交保。縣黨部前書記長俞凌傑、陳姓與李姓黨部幹部共3人，今天凌晨遭檢方聲請羈押禁見，宜蘭地方法院上午開庭裁准俞凌傑羈押。

宜蘭地院上午也對檢方聲請陳姓與李姓縣黨部幹部羈押部分，開庭審理中。（編輯：林恕暉）1140425