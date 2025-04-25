朱立倫桃園喊反惡罷 批司法介入辦藍不辦綠

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（中央社記者葉臻桃園25日電）國民黨主席朱立倫今天出席「反惡罷、戰獨裁」說明會桃園楊梅場時表示，民進黨破壞台灣的民主，司法介入辦藍不辦綠，搜索黨部連罷綠的公文都收走，是台灣民主的悲哀。

朱立倫接受媒體聯訪時說，明明去年才選完、立委們都那麼認真，民進黨只為了一黨之私就想要翻盤重選、搞大罷免，真的是破壞台灣的民主、造成民眾的對立；他呼籲民眾不要讓民進黨一黨獨大、獨裁，明天凱道站出來。

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針對國民黨多個黨部被搜索，朱立倫表示，民進黨毫無底線，用不成比例的方式只有一個目標，就是不准罷免民進黨，且連罷綠的公文都要收走，就是要停止敢反對民進黨、反對總統賴清德的一切，這是台灣民主的悲哀，司法介入辦藍不辦綠、挺罷藍反罷綠。

朱立倫也說，黨內4月做出來的民調，黨籍立委涂權吉是受到普遍、壓倒性的支持，而且有去連署罷免的民眾比例寥寥無幾，但結果竟是最早就過二階，楊梅、沿海地區都非常訝異，也跟民情完全不同，這是民進黨惡意操作。（編輯：張雅淨）1140425