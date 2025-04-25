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黃呂錦茹羈押禁見 朱立倫：民主黑牢、將提抗告

2025/4/25 14:08（4/25 14:18 更新）
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台北地方法院25日再開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押庭，黨主席朱立倫（中）到場聲援，受訪時表示，司法變成執政者的打手。中央社記者謝幸恩攝 114年4月25日
台北地方法院25日再開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押庭，黨主席朱立倫（中）到場聲援，受訪時表示，司法變成執政者的打手。中央社記者謝幸恩攝 114年4月25日
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（中央社記者謝幸恩台北25日電）北檢偵辦罷免提議偽造案，聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定駁回，經高院撤銷發回，北院今天改裁定羈押禁見。黨主席朱立倫說，會持續抗告，拜託律師盡所有全力。

台北地檢署偵辦罷免提議偽造案，17日展開搜索、約談行動。檢察官訊後，聲押禁見黃呂錦茹等人。台北地方法院裁定駁回。北檢不服裁定，22日對黃呂錦茹的部分提出抗告。台灣高等法院昨天撤銷原裁定，發回更裁。北院今天上午10時再開羈押庭，下午1時許裁定黃呂錦茹羈押禁見。

朱立倫與數名國民黨立委、黨公職今天中午到地檢署外聲援黃呂錦茹，下午獲悉黃呂錦茹被羈押禁見後，朱立倫接受媒體訪問時說，今天是民主黑牢，想把黃呂錦茹關進去是北檢的決心，一定要達到目的，這樣的司法手段、這樣逆轉的方式，是典型民進黨操控司法的手法。

朱立倫說，民進黨對付在野黨的方法，壓不住人心，也壓不住人民的怒吼，明天下午全民站出來，找回台灣的民主、救台灣的民主。

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朱立倫也說，台灣不容獨裁者用司法的大刀、用不成比例的方式對付在野黨，前面是民眾黨，現在是國民黨，將來就是你我或全台灣的人民。

朱立倫強調，現在針對黃呂錦茹，司法的部分會持續抗告，拜託律師盡所有的全力。（編輯：李錫璋）1140425

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