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黃呂錦茹羈押庭 朱立倫聲援：司法變執政者打手

2025/4/25 12:47（4/25 13:08 更新）
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台北地方法院25日再開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押庭，國民黨主席朱立倫（前中）帶領黨籍立委王鴻薇（前左）、賴士葆（前右2）等人到場聲援，並接受媒體訪問。中央社記者王飛華攝 114年4月25日
台北地方法院25日再開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押庭，國民黨主席朱立倫（前中）帶領黨籍立委王鴻薇（前左）、賴士葆（前右2）等人到場聲援，並接受媒體訪問。中央社記者王飛華攝 114年4月25日
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（中央社記者謝幸恩台北25日電）北檢偵辦罷免提議書偽造案，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定駁回。高院撤銷發回，北院今天上午重開羈押庭，黨主席朱立倫到場聲援時說，司法變成執政者的打手。

台北地檢署偵辦罷免提議偽造案案，17日展開搜索、約談行動。檢察官訊後，聲押禁見黃呂錦茹等人。台北地方法院裁定駁回。北檢不服裁定，22日對黃呂錦茹的部分提出抗告。台灣高等法院昨天撤銷原裁定，發回更裁。北院今天上午10時再開羈押庭。

朱立倫與數名國民黨立委、黨公職今天近中午時分到地檢署外聲援黃呂錦茹，現場約有近百名警力維安與交通管制。

朱立倫接受媒體訪問時表示，台灣司法曾幾何時變成羅織入罪、執政者的工具打手，總統賴清德指使各地的地檢署，強力偵辦國民黨、打壓國民黨。

朱立倫說，找不出證據時就押人取供，這是當今台灣的悲哀，若檢方持續硬幹到底，呼籲所有為台灣民主打拚的朋友、維護司法公平的朋友，明天一定要站出來。

朱立倫也說，明天不是國民黨、民眾黨的主場，明天是人民的主場，用人民的聲音來找回司法正義，如果明天不站出來，台灣民主就滅亡。

媒體詢問，檢調昨天搜索國民黨宜蘭縣黨部，已有黨工遭羈押禁見，並有罷免案二階連署公文疑似遭檢調沒收。對此，朱立倫回應，民進黨不會終止的一個目標，就是消滅想要罷綠的團體，只能罷藍，不能罷綠，罷綠就關到底。

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朱立倫進一步指出，昨天宜蘭罷團的連署人要去領取表格，已進入最後的連署階段，但檢調發動大規模的沒收、查扣，就是恐嚇人民不能罷綠，罷綠就嚴辦到底，這是台灣司法公然介入的事實。

另方面，朱立倫到場前，國民黨立委王鴻薇、李彥秀、賴世葆等人欲進地檢署，於管制區外與警方發生爭執。國民黨立委徐巧芯則出現於管制區內，她表示，她與一般民眾一樣從正常管道進來。（編輯：李錫璋）1140425

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台北地方法院25日再開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押庭，黨主席朱立倫（中）到場聲援，受訪時表示，司法變成執政者的打手。中央社記者謝幸恩攝 114年4月25日
台北地方法院25日再開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押庭，黨主席朱立倫（中）到場聲援，受訪時表示，司法變成執政者的打手。中央社記者謝幸恩攝 114年4月25日
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