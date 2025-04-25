三協成停收罷免連署引疑慮 侯友宜：勿挑起對立

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（中央社記者王鴻國新北25日電）罷免國民黨立委洪孟楷團體指控，協助收連署的「三協成餅舖」疑因遭新北市衛生局處分20萬元而暫停收件。新北市長侯友宜表示，衛生局已說明沒這件事，不要藉此挑起政治對立。

部分罷團成員昨天指出，原本支持罷免洪孟楷的三協成餅舖，因為大餅沒有標示鹹蛋黃是雞蛋還是鴨蛋，被指「食品標示不清」罰款新台幣20萬元。

律師賴瑩真在臉書（Facebook）貼文表示，真的沒想到新北市的食品標示制度竟然如此先進，縱使大家都知道鹹蛋黃就應該是鴨蛋做的，但只要廠商沒有標示到底是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋，就要被罰20萬元。

但新北市衛生局指出，三協成餅舖外傳被開罰20萬元並非事實，三協成是今年3月經查獲販售逾期食品，開罰6萬元。另去年9月有民眾檢舉芝麻蛋黃大餅涉及標示錯誤，稽查後發現，產品使用「鹹蛋黃」，但成分標示寫「鹹蛋」。

衛生局表示，經函文中央詢問，CNS國家標準對於鹹蛋與鹹蛋黃有明確定義，兩者是不同的東西，業者使用鹹蛋黃，就應該標示鹹蛋黃，將依法裁罰3萬元以上罰鍰。後續會參考食藥署回函及相關規定處理，此案目前仍在走行政流程。

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針對三協成疑似被罰而停收連署，侯友宜上午接受媒體聯訪時表示，衛生局已說明過，沒有開罰20萬元這件事。大家常說，造謠出一隻嘴，闢謠跑斷腿。這些造謠的話已經對認真負責執行公務體系造成傷害、沒有事就不要造謠。

侯友宜說，新北市一定照相關規定辦理，希望不要藉這樣一個事情挑起政治的對立跟衝突。（編輯：林恕暉）1140425