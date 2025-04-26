賴總統：藍白上街證明台灣民主 戰獨裁應去天安門

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（中央社基隆26日電）總統賴清德今天表示，中國國民黨與台灣民眾黨走上街頭證明台灣是民主國家。如果真正要「戰獨裁」，應去對地方、找對人，應到北京天安門，至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。

國民黨下午在凱達格蘭大道辦「反綠共戰獨裁」集會活動，民眾黨主席黃國昌等將參與。

賴總統下午在基隆市「與大武崙產業園區業者座談」前，接受媒體聯訪表示，兩黨號召民眾走上街頭，固然有兩黨的需求，但活動正足以證明台灣是民主國家，有集會結社與言論自由，「沒有戒嚴，也沒有獨裁者。」

賴總統說，現在下小雨，氣溫有點低，很多民眾從中、南部跋涉北上，希望兩黨確實照顧民眾健康，「平平安安把他們帶回家」；此外，在野黨不能反綠卻不反共，如果真正要戰獨裁，應去對地方、找對人。

賴總統表示，中國要併吞台灣，朝野政黨都是中國滲透對象，不是只有綠共，也有藍共與白共，「台灣不分朝野、政黨不分顏色」應一起反共守護台灣、捍衛中華民國。

賴總統說，如果真正要戰獨裁，應去北京天安門，至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，傳達台灣人民希望民主、自由與人權生活方式心聲，要求獨裁者放棄武力攻台，求得兩岸和平，這才是真正戰獨裁。

賴總統表示，台灣民主得來不易，經好幾代千千萬萬人犧牲奉獻，及台灣人民共同努力，才有目前成就，朝野都應珍惜。

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賴總統說，民主真諦就是法治，朝野應要有共識，不分政黨、不論何人，只要犯法，都應支持司法單位依法嚴辦，勿枉勿縱，這才是人民需要的態度，不可因自己政黨內有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅不反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化，「這對民主傷害何其大」。

賴總統呼籲在野黨與執政黨合作，在台灣關鍵時刻團結一致，共同守護國家、維護民主、發展經濟與造福人民，才可能得到人民支持。（編輯：李明宗）1140426