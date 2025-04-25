綠回應韓國瑜「三把刀」說 籲立法院勿淪為違法院

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（中央社記者林敬殷台北25日電）藍白426凱道活動前夕，立法院長韓國瑜今天表示，台灣人民腦袋上懸著關稅刀、軍演刀及罷免刀。民進黨立法院黨團回應說，426已成為國民黨內權力競逐擂台，民進黨團回送韓國瑜「三把刀」，立法院長應議事中立，並支持人民罷免權利，勿讓立法院淪為違法院。

國民黨26日將在台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動，台灣民眾黨日前也應允參與，鮮少對媒體發言的韓國瑜，上午主動發出採訪通知，除表態將參加426集會活動外，也發表「三把刀」談話。

立法院會今天進行施政總質詢，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤於會前在議場前舉行輿情回應記者會，回應韓國瑜稍早談話。

吳思瑤表示，韓國瑜今天大動作針對時事發表談話，當然是為了426凱道活動刷存在感。大家都很清楚，426已成為國民黨內權力競逐的擂台戰，韓國瑜當然要刷存在感，不甘寂寞發表談話。

吳思瑤說，藍白426凱道活動的主題「文不對題」，如果戰獨裁的前提存在，藍白難以在凱道前集會，正因為台灣享有民主自由，人民享有表意自由的保障，台灣不應該讓凱道淪為中國北京天安門廣場，國民黨要戰的獨裁是對岸的中國。

吳思瑤指出，立法院長不要成為違法院長，不要挺違法作弊，更不可以挺違法造假。韓國瑜做為立法院長，站出來呼應426主題，挺造假、挺作弊，令人非常吃驚。

吳思瑤表示，韓國瑜所說的「三把刀」，關稅刀，請韓國瑜若要協助台灣在關稅衝擊轉危為安、化險為夷，韓國瑜該做的是趕快號召朝野捐棄成見，理性正向討論，趕快協助立院朝野合作，儘速審查行政院端出來的特別條例及未來的特別預算。

吳思瑤表示，韓國瑜說的第二把是軍演刀，韓國瑜要做的事，應該在立法院維持議事中立，趕快協助國安法案盡速審查，順利通過，這才是立法院的職責，發揮民主力量，法制的健全對抗中國的武力威脅。

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至於罷免刀，吳思瑤說，立委是選舉出來的，選舉是憲法賦予的權利，罷免也是珍貴的憲法賦權，立法院應當尊重人民權利的行使，不是沒收人民罷免權利，或惡意沒收人民罷免權利表達。

吳思瑤指出，民進黨團也要回送「三把刀」給韓國瑜，立法院長應該維持議事中立，不應該挺違法造假，而是支持人民罷免權利行使，及做好立法院立法工作，不是讓立法院成為違法院，挺造假、挺偽造文書。（編輯：蘇志宗）1140425