侯友宜：不應仇恨式對抗 回歸民生經濟議題

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜已表態下午參加國民黨的凱道集會，他今天上午表示，近日的選擇性辦案，讓人民生活在司法恐懼中，這不是民主常態。人民要守護民主站出來，大家不應再仇恨式的對抗，應回歸到民生、經濟議題。

侯友宜上午在三重綜合體育館參加活動接受聯訪說，這段時間選擇性、不符合比例的辦案，都是以政治、政黨之私來打擊異己，讓人民生活在司法恐懼中，這不是民主的常態，不該不公不義。

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侯友宜說，已經呼籲很久，不要再大罷免；大家不該再政治對立、仇恨式的對抗，應靜下心回到民生、經濟的議題。賴總統有責任要站出來，召開國是會議，與在野、人民對話共商國是，解決國家政局最混亂的時刻；讓台灣面對內憂外患，攜手找出往前走的重要力量。

對於台北地方法院25日裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見，侯友宜說，他反對不公不義、選擇性以及不合比例的辦案方式。面對打擊政黨異己，用政治力來影響司法，大家應該站出來呼籲，法律之間人人都是平等的。（編輯：林恕暉）1140426