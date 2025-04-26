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遭質疑動員移工上凱道 鄭正鈐駁斥強調無移工參與

2025/4/26 23:14（4/27 09:36 更新）
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國民黨26日下午在凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁 凱道一起站出來！」集會活動，大批支持者冒雨響應，現場除了一朵朵傘花，還有許多人揮舞手中國旗形成旗海。中央社記者翁睿坤攝　114年4月26日
國民黨26日下午在凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁 凱道一起站出來！」集會活動，大批支持者冒雨響應，現場除了一朵朵傘花，還有許多人揮舞手中國旗形成旗海。中央社記者翁睿坤攝　114年4月26日
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（中央社記者王承中台北26日電）遭質疑動員外籍移工前往426凱道集會，國民黨立委鄭正鈐辦公室今天表示，支持者因下雨向服務團隊索取帽子，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。

國民黨今天下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，有媒體報導指出，有一群頭戴國民黨立委鄭正鈐帽子的外籍男子出現在現場，並疑似用越南文溝通，有人質疑鄭正鈐動員移工到場，而國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，此舉已違反就業服務法。

鄭正鈐辦公室晚間發布新聞稿指出，嚴正澄清今天活動是民眾自發性參加。團隊在現場提供物資給自發前來的民眾，支持者因下雨向服務團隊索取帽子，當時並未針對每位參加者進行身分背景審查。

鄭正鈐辦公室指出，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。再次強調，426活動堅守守護民主、反對打壓的初心，是所有理念相同的人士共同站出來的活動。

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鄭正鈐辦公室表示，台灣是民主國家，人民有集會結社的自由，不論國籍、背景，支持民主理念的人士皆可在法律範圍內自由表達訴求。反之，執政黨若動輒以陰謀論、惡意扣帽子來打壓異議，才是真正違背民主精神。

鄭正鈐辦公室指出，呼籲民進黨停止製造寒蟬效應，停止利用國家機器打壓不同聲音。守護民主，不容退讓；堅持自由，絕不沉默。（編輯：蘇龍麒）1140426

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