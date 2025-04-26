遊行疑動員移工勞動部要查 國民黨竹市黨部：沒動員

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（中央社記者吳欣紜、魯鋼駿台北26日電）網路影片疑似有移工被動員出席國民黨舉辦的「反綠共戰獨裁」集會，勞動部今天晚間表示，將與移民署共同查處違規行為，違規將依法裁處；國民黨新竹市黨部澄清，沒有動員。

國民黨今天下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，以及國民黨立委及多位縣市議長、議員都齊聚力挺。

不過，網路流傳一段影片，似乎有越南移工戴著寫有國民黨立委鄭正鈐名字的帽子前往凱道參加集會，被外界質疑動員移工；陽明交大法律學者林志潔在社群媒體臉書（Facebook）貼文指出，移工未經許可、兼差賺外快是違法的，若移工在假日額外加班而沒給錢，一樣也違法。

國民黨新竹市黨部則強調，黨部並沒有動員，所有參與的都是支持者自由響應，甚至還有許多支持者因為遊覽車不夠，自行搭車前往凱道，所以絕對沒有動員，更遑論花錢請移工。

勞動部晚間透過文字聲明指出，勞動部將會與內政部移民署共同查處違規行為。

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勞動部說，依就業服務法規定，雇主不得指派聘僱的移工從事許可範圍以外的工作，例如雇主不得指派所聘僱的製造業移工，從事製造業範圍以外的工作。

勞動部表示，若是經查明此案的雇主的確有上述違規情事，將依違反就服法第68條第1項、第72條第3款規定，裁處雇主新台幣3萬元至15萬元罰鍰，另依違規指派移工人數按1：1廢止聘僱許可，並管制兩年後續申請案件不予許可。（編輯：龍柏安）1140426