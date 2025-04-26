藍白凱道集會 朱立倫高呼520後罷免賴總統【圖輯】

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨今天在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫表示，總統賴清德就任只想消滅在野黨，國民黨反中共，也反綠共，520後立院要立刻提出罷免賴總統。對於日前去北檢前抗議，朱立倫說，他被內政部指定為首謀，待會就到警局被約談。

國民黨今天下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，朱立倫、前總統馬英九、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，以及國民黨立委及多位縣市議長、議員都齊聚力挺，而前台大校長管中閔、網紅「館長」陳之漢等人也到場助講。

今天的凱道活動在下午2時30分登場，但自下午12時開始，藍白的支持者就不斷湧入凱道，民眾黨的支持者則在舞台前方聚集，現場擺放的近萬張紅椅座無虛席，連兩旁走道都站滿了人，但支持者仍絡繹不絕抵達現場。也有民眾在場發放中華民國國旗，邀請大家一起揮舞國旗。

大批支持者冒雨到場響應，現場除了一朵朵傘花，還有許多人揮舞國旗形成旗海。中央社記者翁睿坤攝 114年4月26日

大批人潮雨中相挺，高舉「反綠共、戰獨裁」標語表訴求。中央社記者翁睿坤攝 114年4月26日

陣雨澆不熄與會民眾熱情，眾人並合力拉開巨幅中華民國國旗。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

儘管下午凱道下起大雨，藍白支持者穿上雨衣，隨著舞台上的演講者高呼「反綠共戰獨裁」、「賴清德下台」、「把民主還給台灣」、「自己的國家自己救」等口號，並揮舞手中的標語及國旗，現場旗海飄揚。主辦單位在下午5時許宣布，現場人數已經超過25萬人。

黃國昌致詞時說，民眾黨站在對抗總統賴清德獨裁的道路上，一步都不會退縮，他知道賴總統不只是要消滅民眾黨和民眾黨主席柯文哲，更是讓台灣成為「順賴者昌，逆賴者亡」，有這樣的賴政府，是台灣人的悲哀。

黃國昌表示，過去這個月台灣面臨美國高關稅政策，生活面臨極大衝擊，但沒想到掌握政權的賴總統，腦子裡想的只有鋪天蓋地的大罷免，但他們不會害怕民進黨的打壓和追殺。他強調，一定要守住國會和台灣民主，民眾黨對於這場罷免戰役將參戰到底。

民眾黨主席黃國昌（中）也到場響應，登台向群眾喊話。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

國民黨也在活動現場展現最大的團結力量，先由各地縣市議會議長率領各地議員登場，馬英九也到場致詞，而韓國瑜、立法院副院長江啟臣及國民黨立委也都站上舞台致詞，或率領群眾高喊口號。

緊接著國民黨也展現在地方執政的力量，蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長王忠銘等黨籍縣市首長，以及無黨籍苗栗縣長鍾東錦也率各地的立委、議員登台，訴求守護台灣民主，反對大罷免。

蔣萬安指出，民主制度就是少數服從多數，但是總統賴清德因為民進黨在立法院沒有成為多數，就先用司法手段打壓民眾黨，接著對國民黨立委發動大罷免。全世界沒有民主國家像民進黨這樣追殺在野黨，選輸就翻桌，民進黨執政下的台灣，跟獨裁國家沒有不同。

盧秀燕則表示，美國關稅風暴來襲，全世界都在面臨經濟海嘯，她今天站出來，就是希望台灣的國家領導人，不要再搞政治，全心全意讓台灣度過這場經濟風暴，不然台灣產業可能會淹沒，人民在大海中浮沉，她再次呼籲國家領導人，拚經濟、顧人民、救產業。

立法院長韓國瑜（前中）率領國民黨立院黨團一同登台，向支持群眾傳達理念訴求。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

國民黨黨主席朱立倫（前中）表示，總統賴清德就任只想消滅在野黨，國民黨反中共，也反綠共，520後立院要立刻提出罷免賴總統。2排右起為台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜；2排左起為新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

台中市長盧秀燕（中）26日北上凱道響應國民黨「反綠共戰獨裁」集會時指出，美國關稅風暴來襲，呼籲國家領導人不要再搞政治，要拚經濟、顧人民、救產業。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

國民黨26日在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，台北市長蔣萬安（左3）到場響應並表示，全世界沒有民主國家像民進黨這樣追殺在野黨，選輸就翻桌，民進黨執政下的台灣，跟獨裁國家沒有不同。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

台北市議會議長戴錫欽（前右2）等人皆不畏風雨到場響應。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

前總統馬英九（中）也現身開講。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

壓軸登場的朱立倫指出，賴總統去年就任後，不好好做事，只想一黨專權消滅在野黨，還叫在野黨去北京天安門抗議，國民黨今天反中共，也要反綠共。今年520後，立法院要立刻提出罷免賴總統，全台各地也要用人民的力量推倒賴總統，大家發出怒吼，讓賴總統下台，這才是人民的聲音。

對於日前去北檢前抗議，朱立倫表示，賴總統指使內政部長劉世芳，指定他跟國民黨立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃為首謀，沒有關係，他待會就到台北市警局中正一分局約談，賴總統可以恐嚇、嚇唬在野黨，但是台灣人民會勇敢站出來。

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立法院共有113席立委，根據總統副總統選罷法規定，總統、副總統罷免案，經全體立委1/4之提議，全體立委2/3同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。也就是說，立法院要提案罷免總統、副總統，須經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立。

目前朝野在立法院的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，而執政的民進黨占51席。如果在立院提案罷免賴總統要成立，在野黨還少14票。（編輯：蘇龍麒）1140426

有民眾特別帶著前台北市長柯文哲的頭像表達立場。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

前台大校長管中閔（圖）現身喊話，呼籲民眾一起反獨裁、反專制，共同為民主奮鬥。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

網紅「館長」陳之漢（圖）到場支持，在台上高舉「把民主還給台灣」標語。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

現場湧入大批人潮，高舉標語呼應活動訴求。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

現場參與人潮多到擠滿景福門圓環。中央社記者翁睿坤攝 114年4月26日