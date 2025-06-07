立委罷免案首波成案 中選會最快20日審定

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（中央社記者賴于榛台北7日電）31件藍委罷免案二階連署已送件，其中多件查對期限將至，中選會預定於20日委員會議時，審定二階查對結果。根據公職選罷法，若正式依法宣告成案後，依法律所定其投票應於罷免案正式宣告成案後的20天起至60天內辦理。

根據中選會統計，全國共有50位立委、遭停職的新竹市長高虹安與8位縣市議員罷免案進入二階連署。

中選會今天透過文字說明指出，6月中選會委員會議原先便安排於20日週五開會，加以首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限也是在6月中旬前後結束者居多，因此將於20日開會審定查對結果，預計當天傍晚對外發稿說明。

依據中選會日前提供的114年立法委員罷免案連署期間表格來看，因送件先後，查對期限在6月20日之前的罷免案，均為罷免藍委案。

中選會表示，根據選罷法規定，區域立委罷免案若正式依法宣告成案後，依法律所定其投票應於罷免案正式宣告成案後的20天起至60天內辦理。

至於罷免立委二階連署目前送件、查對情形，罷免泛藍立委部分，共4件不成立，包括國民黨立委徐欣瑩罷免案送件後未達門檻；國民黨立委邱鎮軍、謝衣鳯、無黨籍陳超明罷免案因未達標而沒有送件。而其餘31件藍委罷免案都已送件，南投縣立委馬文君、游顥罷免案經查對後連署人數不足，也已補件完畢。

罷免民進黨立委部分，罷免團體已經宣布蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘的部分不送件；另外，陳瑩、伍麗華罷免案在截止日前也未送件，中選會指逾期不受理；而吳思瑤、吳沛憶的送件日期為今天，其餘張宏陸、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑、李坤城、陳俊宇罷免案連署期限尚未截止。

高虹安罷免案已在5月4日，遞交第二階段連署書。

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依據選罷法相關規定，罷免程序分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得與連署人重複，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員、直轄市議員與縣市長罷免案應於40天內查對，縣市議員罷免案應於20日內查對，並將查對結果函報中選會，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。

經查對後符合規定者，中選會將宣告罷免案成立，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票；此外，投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：張若瑤）1140607