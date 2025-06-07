加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
立委罷免案首波成案 中選會最快20日審定
首頁 / 政治

立委罷免案首波成案 中選會最快20日審定

2025/6/7 15:57（6/7 16:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）31件藍委罷免案二階連署已送件，其中多件查對期限將至，中選會預定於20日委員會議時，審定二階查對結果。根據公職選罷法，若正式依法宣告成案後，依法律所定其投票應於罷免案正式宣告成案後的20天起至60天內辦理。

根據中選會統計，全國共有50位立委、遭停職的新竹市長高虹安與8位縣市議員罷免案進入二階連署。

中選會今天透過文字說明指出，6月中選會委員會議原先便安排於20日週五開會，加以首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限也是在6月中旬前後結束者居多，因此將於20日開會審定查對結果，預計當天傍晚對外發稿說明。

依據中選會日前提供的114年立法委員罷免案連署期間表格來看，因送件先後，查對期限在6月20日之前的罷免案，均為罷免藍委案。

中選會表示，根據選罷法規定，區域立委罷免案若正式依法宣告成案後，依法律所定其投票應於罷免案正式宣告成案後的20天起至60天內辦理。

至於罷免立委二階連署目前送件、查對情形，罷免泛藍立委部分，共4件不成立，包括國民黨立委徐欣瑩罷免案送件後未達門檻；國民黨立委邱鎮軍、謝衣鳯、無黨籍陳超明罷免案因未達標而沒有送件。而其餘31件藍委罷免案都已送件，南投縣立委馬文君、游顥罷免案經查對後連署人數不足，也已補件完畢。

罷免民進黨立委部分，罷免團體已經宣布蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘的部分不送件；另外，陳瑩、伍麗華罷免案在截止日前也未送件，中選會指逾期不受理；而吳思瑤、吳沛憶的送件日期為今天，其餘張宏陸、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑、李坤城、陳俊宇罷免案連署期限尚未截止。

高虹安罷免案已在5月4日，遞交第二階段連署書。

google news透過 Google News追蹤中央社

依據選罷法相關規定，罷免程序分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得與連署人重複，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員、直轄市議員與縣市長罷免案應於40天內查對，縣市議員罷免案應於20日內查對，並將查對結果函報中選會，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。

經查對後符合規定者，中選會將宣告罷免案成立，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票；此外，投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：張若瑤）1140607

#公職人員選舉罷免法
#中選會
#選罷法
#高虹安
#國民黨
#大罷免
延伸閱讀
中選會公布全國50立委罷免案二階連署截止日 最早5/2最晚6/24綠委罷免增4案不送件 累計6案未送、9件未截止韓國瑜籲民進黨懸崖勒馬 停止操作大罷免罷藍團體衝三階投票 強調主角是公民非藍綠對決
高虹安
高虹安涉誣告案出庭 被問柯文哲延押問題未回應反惡罷新竹場說明會 朱立倫、高虹安同台催票
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：