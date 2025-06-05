罷藍團體衝三階投票 強調主角是公民非藍綠對決

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（中央社記者高華謙台北5日電）反共護台志工聯盟與多個罷免國民黨立委團體今天宣布，支援全台大罷免第三階段投票行動正式啟動，並強調這次罷免並非藍綠對決，公民才是主角，希望大家當拉票員，投票罷免國民黨立委。

反共護台志工聯盟舉行記者會，前聯電董事長、反共護台聯盟志工曹興誠表示，第二階段罷免取得大成功，經過幾天休息，現在正式宣布三階罷免活動重新啟動。這次罷免不是為民進黨爭回國會多數做藍綠對抗，而是公民團體看到國家陷入大危機而跳出來，罷免從第一階段開始就是民團主動。

曹興誠說，國民黨面臨罷免後，拚命要轉移焦點，包括塑造藍綠對立，或是侮辱、毀滅罷免團體等，這種手法讓大家厭惡，也是他們罷免藍委的理由，希望罷免第三階段能有更多人為國家前途勇敢站出來，支持正義力量，不要被共產黨與國民黨欺騙，這是保護台灣主權之戰。

罷免團體發言人阿美比喻，他們這群去年5、6月就說要罷免國民黨立委的人，就像畫藍圖的建築師；第一階段參與提議的志工與民眾像在打地基，第二階段連署者像在搭建舞台與鎂光燈，舞台就是投票所，台灣的公民就是舞台主角，每個人投票有權決定台灣未來，希望關心罷免行動的人當拉票員，投下罷免國民黨立委的票。

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罷免團體發言人Molly表示，大罷免催出超過120萬張連署書，是台灣最大民主韌性。這份公民力量，源自於國民黨造成超過一年的國會亂象。現在每個公民都是最好接力者，一棒接一棒，以台灣民主韌性修正國會錯誤結構，並型塑台灣人嶄新共識，不分族群與黨派守護台灣。

目前中選會僅宣布民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，將在7月13日投票，其餘共有31個國民黨立委罷免案進入二階連署查對作業，待中選會審定是否通過，後續才會決定投票日期。（編輯：萬淑彰）1140605