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罷團宣布二階連署過門檻 洪孟楷：正面迎戰

2025/4/30 11:49（4/30 13:16 更新）
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罷免國民黨立委洪孟楷的團體宣布第二階段連署過門檻，洪孟楷30日在立法院受訪表示，早有心理準備，執政黨發起惡罷就是要削弱在野監督力量，他一定會正面迎戰，並用一切方式號召支持者出來投下不同意罷免票。圖為洪孟楷質詢。中央社記者張新偉攝 114年4月30日
罷免國民黨立委洪孟楷的團體宣布第二階段連署過門檻，洪孟楷30日在立法院受訪表示，早有心理準備，執政黨發起惡罷就是要削弱在野監督力量，他一定會正面迎戰，並用一切方式號召支持者出來投下不同意罷免票。圖為洪孟楷質詢。中央社記者張新偉攝 114年4月30日
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（中央社記者王承中台北30日電）罷免國民黨立委洪孟楷的團體宣布第二階段連署過門檻，洪孟楷今天表示，早有心理準備，執政黨發起惡罷就是要削弱在野監督力量，他一定會正面迎戰，並用一切方式號召支持者出來投下不同意罷免票。

罷免新北市第一選區、國民黨立委洪孟楷的罷免團體「罷洪！！刻不容楷」今天在臉書粉絲團宣布，第二階段連署已收到5萬592份連署書，130%安全門檻達成。

洪孟楷上午在立法院接受媒體聯訪時表示，他早就有心理準備，接下來就是正面對決的時刻，他會堅定呼籲支持者出來投下不同意罷免票，呼籲支持者要「守護信任的立委，堅定力挺做事的人」。

洪孟楷指出，426凱道集會，廣大的民意站在街頭，就是對現任執政者表達不滿，台灣現在正走向反民主、獨裁的路上。很多中間選民在過去這段時間沒有發聲，不代表就是認同執政黨發起的惡罷。

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洪孟楷表示，面對這次大惡罷，國民黨一定會充分合作團結，一席立委也不能少，渡過惡罷難關來正告執政者。

洪孟楷指出，他身為立委，就是專業監督，理性問政，凡事以中華民國及人民利益為最優先，這是他自始至終的承諾。面對執政黨發起的惡罷，他一定會正向迎戰，並呼籲支持者出來投下不同意罷免票。（編輯：謝佳珍）1140430

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