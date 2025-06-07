罷免案投票階段 黃國昌：號召支持者投不同意票

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）台灣民眾黨主席黃國昌今天在南投縣表示，民主進步黨發動「惡罷」投票階段，民眾黨絕不缺席，會號召所有支持者站出來投不同意票。

民眾黨上午辦理南投縣黨部主任委員交接典禮，黃國昌、南投縣長許淑華、卸任主委民眾黨籍南投縣議員簡千翔與新任主委民眾黨籍立法委員麥玉珍等出席。

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黃國昌接受媒體聯訪，談及軍人加薪修法時表示，提高國防預算，也考慮國軍更好待遇是民眾黨支持且努力方向，有關軍人待遇條例義務役部分，民眾黨與中國國民黨主張一樣；立法方向基本上兩黨一致，但民眾黨自有主張，10日全力共同完成二、三讀。

此外，黃國昌說，行政院苛扣地方政府一般性補助款茲事體大，行政院長卓榮泰違法濫權，民眾黨聽到地方政府呼籲，提主決議要求行政院立即補足，但民進黨籍立委占據主席台、癱瘓立法院，民眾黨將主決議從委員會抽出逕付二讀，希望早日將補助款還給地方政府。（編輯：李明宗）1140607