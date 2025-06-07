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雙吳罷免二階連署失敗 吳思瑤吳沛憶感謝支持者力挺

2025/6/7 19:00（6/7 19:26 更新）
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談及遭受罷免的壓力，民進黨立委吳思瑤7日於立法院受訪時一度落淚，她感謝士林北投民眾陪她走過許多煎熬、陪她挺過罷免亂流。中央社記者郭建伸攝 114年6月7日
談及遭受罷免的壓力，民進黨立委吳思瑤7日於立法院受訪時一度落淚，她感謝士林北投民眾陪她走過許多煎熬、陪她挺過罷免亂流。中央社記者郭建伸攝 114年6月7日
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（中央社記者郭建伸台北7日電）罷團提議罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶失敗，吳沛憶今天表示，盼選區趕快恢復平靜，接下來將展開感謝之旅。吳思瑤受訪時一度哽咽落淚，除感謝鄉親陪她挺過亂流外，也宣示剔除不適任立委戰役正要開始，她會發揮更大力量協助公民團體。

罷免民主進步黨籍立法委員吳思瑤、吳沛憶二階連署今天截止送件，吳沛憶罷免案連署數未達法定門檻，吳思瑤罷免案領銜人張克晉也未現身，無法送件。

吳沛憶今天下午受訪表示，不論結果如何，她都會依照過去在中正萬華區的初衷，不分黨派努力服務，這段時間地方許多人給她鼓勵，因此她接下來也會在中正萬華區展開感謝之旅。

吳沛憶提到，今天過後鬆一口氣的是國民黨高層跟中正萬華區的藍營民代，這段時間藍營民代遭受很大壓力，罷免團體表現如何，公民心中自有一把尺，但這段時間因為她的關係而打擾中正萬華區的民眾，她感到抱歉，希望能趕快恢復平靜。

吳沛憶強調，尊重罷團的主張，但偽造文書就是錯，有錯就應該道歉，不過至今沒看到國民黨為了連署的偽造文書道歉，希望不論是什麼公民行動，守法都是基本標準。

吳思瑤下午接受聯訪時談及，雖然她這段時間心情難免起伏，但都盡可能維持從容，因為從政不可能一路順風，但每次逆風都會讓他們更奮力前進，這段時間她承受的壓力，也讓她再次檢視自己是否足夠勇敢、堅定。

吳思瑤說明，她不是第一次面對惡罷，2021年時羅智強也曾對她發動罷免，但今年她成長歷練許多；她知道這場罷免戰不只要守下士林北投區，她也因身兼民進黨團幹事長，被鎖定為罷免頭號目標，罷免國民黨與民進黨的成案數是31比0，這不只是數字的輸贏，更代表捍衛民主的決心。

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吳思瑤講到一半突然哽咽落淚，表示這段時間士林北投區民眾陪她走過許多煎熬，她謝謝鄉親陪伴她挺過罷免亂流，這段時間雖然有壓力，但也感受到大家溫暖支持，希望負能量趕快過去。

對於罷瑤團隊擬提起訴訟，吳思瑤回應，她予以尊重，但民主不容造假、傷害民主機制，甚至是盜用公民權。她強調，她身為幹事長比誰都還理解這屆立法院的沉淪，當立法院變成表決的煉獄時，他們需要挺身而出，剔除不適任立委戰役正要開始，她會發揮更大力量協助公民團體。（編輯：張若瑤）1140607

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