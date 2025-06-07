加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／稀土磁鐵關稅戰焦點 川普指習同意放行
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300
首頁 / 政治

罷免傅崐萁民團站街頭 藍營花蓮黨部發文宣反制

2025/6/7 17:55（6/7 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，7日下午民團集結，分兩隊站在花蓮市區2路口舉牌表達罷免訴求。中央社記者張祈攝 114年6月7日
花蓮民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，7日下午民團集結，分兩隊站在花蓮市區2路口舉牌表達罷免訴求。中央社記者張祈攝 114年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）民團罷免國民黨立委傅崐萁第2階段連署書已送件，民團志工今天集結街頭舉牌宣傳。國民黨花蓮縣黨部在各鄉鎮動員志工，挨家挨戶發文宣，爭取民眾支持反罷免。

民團「曙光花蓮」表示，志工今天下午3時起集結在花蓮市中山路、中正路口舉牌宣傳罷免訴求，期間還一度發生騎士為了比倒讚，未注意車況摔車，志工趕進放下舉牌，前往幫忙指揮交通及報警。

「曙光花蓮」指出，平假日都會安排志工在熱鬧路口舉牌宣傳，每次約1至2小時，偶爾會遇到不支持的民眾，志工不會惡言相向，會用罷免訴求理性溝通，尊重彼此的意見。

「曙光花蓮」表示，預計21日舉辦大型活動，讓罷免進入加溫期，最後是血戰期。民團經費有限，沒有經費廣發文宣，僅做了簡單支持罷免的加工貼紙，最近花蓮縣民都會收到傅崐萁陣營送的文宣大扇子，先別急著丟掉，可以帶來加工成「支持罷免」扇子。

另一罷免民團「微光花蓮」指出，預計會辦理相關宣講座談，也正在與各路人馬洽談合作，規劃陸戰活動。

傅崐萁今天上午參加就業博覽會，會中致詞宣講財劃法修法等政績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨花蓮縣黨部表示，動員各鄉鎮支持者，挨家挨戶發放宣傳文宣，並集結高喊「支持傅崐萁，不同意罷免」。

國民黨花蓮縣黨部發言人、縣議員吳建志指出，面對民進黨鋪天蓋地的抹黑造謠，透過走入社區，向基層民眾說明真相，拒絕罷免惡鬥，逐一把謊言戳破。（編輯：戴光育、龍柏安）1140607

#財劃法
#傅崐萁
#民進黨
#花蓮縣
#國民黨
#罷免
花蓮民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，民團「曙光花蓮」蒐集傅崐萁陣營發放的政績文宣扇子，貼上特製貼紙成為罷免扇子。中央社記者張祈攝 114年6月7日
花蓮民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，民團「曙光花蓮」蒐集傅崐萁陣營發放的政績文宣扇子，貼上特製貼紙成為罷免扇子。中央社記者張祈攝 114年6月7日
民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部7日動員各鄉鎮支持者，挨家挨戶宣傳反罷免，發放傅崐萁政績文宣品。（國民黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 114年6月7日
民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部7日動員各鄉鎮支持者，挨家挨戶宣傳反罷免，發放傅崐萁政績文宣品。（國民黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 114年6月7日
民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部7日動員各鄉鎮支持者，走入社區宣傳反罷免。（國民黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 114年6月7日
民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部7日動員各鄉鎮支持者，走入社區宣傳反罷免。（國民黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 114年6月7日
傅崐萁
林右昌赴花蓮喊做民團後盾 藍嗆幕後黑手不演了遭爆濫用公務車 吳思瑤：爆料要查證勿搞烏龍
國民黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍委盼延後主席選舉團結反罷免 國民黨：依規定改選
14
更多編輯台推薦新聞：