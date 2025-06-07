罷免傅崐萁民團站街頭 藍營花蓮黨部發文宣反制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）民團罷免國民黨立委傅崐萁第2階段連署書已送件，民團志工今天集結街頭舉牌宣傳。國民黨花蓮縣黨部在各鄉鎮動員志工，挨家挨戶發文宣，爭取民眾支持反罷免。

民團「曙光花蓮」表示，志工今天下午3時起集結在花蓮市中山路、中正路口舉牌宣傳罷免訴求，期間還一度發生騎士為了比倒讚，未注意車況摔車，志工趕進放下舉牌，前往幫忙指揮交通及報警。

「曙光花蓮」指出，平假日都會安排志工在熱鬧路口舉牌宣傳，每次約1至2小時，偶爾會遇到不支持的民眾，志工不會惡言相向，會用罷免訴求理性溝通，尊重彼此的意見。

「曙光花蓮」表示，預計21日舉辦大型活動，讓罷免進入加溫期，最後是血戰期。民團經費有限，沒有經費廣發文宣，僅做了簡單支持罷免的加工貼紙，最近花蓮縣民都會收到傅崐萁陣營送的文宣大扇子，先別急著丟掉，可以帶來加工成「支持罷免」扇子。

另一罷免民團「微光花蓮」指出，預計會辦理相關宣講座談，也正在與各路人馬洽談合作，規劃陸戰活動。

傅崐萁今天上午參加就業博覽會，會中致詞宣講財劃法修法等政績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨花蓮縣黨部表示，動員各鄉鎮支持者，挨家挨戶發放宣傳文宣，並集結高喊「支持傅崐萁，不同意罷免」。

國民黨花蓮縣黨部發言人、縣議員吳建志指出，面對民進黨鋪天蓋地的抹黑造謠，透過走入社區，向基層民眾說明真相，拒絕罷免惡鬥，逐一把謊言戳破。（編輯：戴光育、龍柏安）1140607

花蓮民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，民團「曙光花蓮」蒐集傅崐萁陣營發放的政績文宣扇子，貼上特製貼紙成為罷免扇子。中央社記者張祈攝 114年6月7日

民團發起罷免國民黨立委傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部7日動員各鄉鎮支持者，挨家挨戶宣傳反罷免，發放傅崐萁政績文宣品。（國民黨花蓮縣黨部提供）中央社記者張祈傳真 114年6月7日