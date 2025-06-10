罷團促拒絕黑金干擾罷免 籲法務部調查

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（中央社記者林敬殷台北10日電）辜寬敏基金會與罷團代表今天表示，罷免立委已進入三階，新型態賄選手法、樣態層出不窮，呼籲法務部介入調查，並應訂定指引，鼓勵民眾踴躍檢舉。

辜寬敏基金會上午舉行「拒絕黑金干擾罷免，檢警調應立即行動」記者會，邀請2名罷團代表蔡卡羅、琪琪，及民進黨立委王義川、律師許幼林出席。

「山除薇害」罷免立委王鴻薇團隊成員蔡卡羅表示，罷團都是由一群手無寸鐵的政治素人組成，面對這一場資源不對等、權力不對等、經費不對等的戰役，在二階結束進入三階後，面臨來自國民黨團的壓力及衝突日益增加，包括日前看板遭檢舉拆除，連掛看板的吊車司機也要做筆錄，類似打壓動作不斷，形成寒蟬效應。

「拔羅波」罷免立委羅明才團隊成員琪琪表示，罷免是憲法賦予人民基本權利，不是報復，也不是仇恨，罷免權利應該被保障，希望貫徹人民監督意志的機制，可以在陽光下公平運作。

辜寬敏基金會副董事長林宜正指出，從技術上及程序上，罷免一個人比支持一個人當選，困難度高很多，依過去選舉觀察，國民黨公職選舉的動員機器若無灌入資源是動不了，呼籲政府做好防止賄選、防止妨害投票及查察賄選的作為。

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王義川說，法務部有「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，被罷免立委等同立委候選人，檢舉獎金就是新台幣1000萬元，只要民眾發現被罷免人在活動中涉及各種樣態，就提出檢舉。

王義川表示，各地的賄選樣態五花八門，例如由國民黨不同公職各提供一個低於30元的禮物，包成一個禮盒，是否算賄選，又或是表面上辦活動，實則為被罷免立委宣傳，受邀出席的民眾不知情，卻恐涉及賄選，類似活動隨罷免越來越多，可能會讓檢舉案件暴增，搞到草木皆兵，建議法務部跟查察賄選單位應訂出指引。（編輯：楊蘭軒）1140610