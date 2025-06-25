北市懷愛館周邊新設違停科技執法 8/1上線

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市警察局交通警察大隊今天表示，為改善台北市懷愛館周邊車輛違停情形，配合台北市殯葬處於辛亥路3段規劃建置「違規停車科技執法設備」，預計8月1日上線執法。

交通警察大隊今天發布新聞稿指出，有鑑於台北市懷愛館殯葬業務量成長，懷愛館周邊違規停車影響交通順暢與安全，為有效遏止周邊路段車輛違規停車，配合殯葬處於懷愛館（辛亥路3段）規劃建置「違規停車科技執法設備」。

有關科技執法作業，交通警察大隊表示，將針對違規停車、併排停車的車輛以科技設備執行違停偵測取締，目前正進行設備測試及執法前宣導期，預計8月1日上線執法。

交通警察大隊說明，違規停車科技執法設備是透過AI（人工智慧）系統自動判讀違規車輛資料，若發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警審查後認證舉發。

另外，依據道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，「併排停車」可處2400元罰鍰。

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交通警察大隊提醒，請民眾多加利用大眾運輸前往台北市懷愛館，若有開車需求者及殯葬禮儀業者也請配合停車場規劃及動線。

推動科技執法，交通警察大隊表示，目的是希望透過提升執法強度，減少交通違規、促進用路安全與順暢，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。（編輯：戴光育）1140625