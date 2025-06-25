回應賴總統團結國家第二講 國台辦：升高兩岸緊張

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）針對總統賴清德24日的「團結國家十講」第二講的言論，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，講話是行「分裂」之實的「台獨自白」，升高兩岸緊張。

總統賴清德24日在「團結國家十講」第二講表示，認同台灣的護台，中華民國認同的反共，台灣派和中華民國派團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國侵略併吞。

朱鳳蓮在今天的中國大陸國台辦例行記者會上表示，賴清德在講話中重彈台獨舊調，刻意曲解歷史，加劇台灣社會撕裂，營造「反中抗中」社會氛圍，為其打壓在野力量、推動大罷免進行政治造勢。

她批評，這是再次炒作「兩岸互不隸屬」等「新兩國論」，刻意煽動挑釁，升高兩岸緊張。「儘管兩岸尚未完全統一，但兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人的歷史和法理事實從未改變，也不容改變」。

朱鳳蓮表示，只有共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進「國家完全統一」，「才是維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉的康莊大道，才是促進台灣社會和諧安寧、台灣同胞安居樂業的正確選擇」。

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媒體進一步詢問，台灣將在7月26日舉行大罷免投票，共有24位國民黨民意代表面臨去留挑戰，如何看待民進黨將此次投票定調為「反共護台」？

朱鳳蓮表示，希望廣大台灣民眾充分認清、堅決反對民進黨政府政治操弄，不讓其圖謀得逞。（編輯：張淑伶）1140625