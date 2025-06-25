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日本首度本土試射88式反艦飛彈 強化對共軍嚇阻力

2025/6/25 14:48
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本陸上自衛隊今天公布首度在本土試射「88式陸基反艦飛彈」的影片。在中國軍隊持續強化海洋行動之際，日本希望增加在本土進行試射反艦飛彈的機會，以強化嚇阻力。

日本放送協會（NHK）報導，日本陸上自衛隊今天公布的影片內容是昨天在北海道新日高町的「靜內對空射擊場」進行地對艦「88式陸基反艦飛彈」試射訓練。

從影片可看到，戰車型的發射裝置發射出一枚反艦飛彈，朝海面方向飛去。

88式陸基反艦飛彈的射程有一百多公里，因過去空域與海域限制，訓練常受限，多半在海外或非本土沿岸進行試射訓練。但是，這次獲得相關機關的理解，首度在日本本土進行試射訓練。

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有關反艦飛彈，日本也計畫在小笠原群島的南鳥島整備新的射擊場。在中國軍隊持續強化海洋行動之際，日本希望增加在本土訓練的機會，以強化嚇阻力。

日本政府發言人、官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，「這將有助於確保更多部隊的訓練機會，在嚴峻的安全保障環境之中，為了維持、提升防衛島嶼地區等所需的能力，增加部隊訓練機會至為重要」。（編輯：陳承功）1140625

#日本放送協會
#北海道
#中國軍隊
#本土
#陸上自衛隊
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